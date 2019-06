Catalunya en Comú és a prop de la fractura interna després de la forta influència d'ICV

Catalunya a Comú segueix coquetejant amb la fractura interna, i és que el creixent pes d'ICV i el sector federalista, al costat dels contactes durant els últims dies a l'entorn d'Íñigo Errejón i ICV a Barcelona, amb la idea d'estendre el projecte del ex de Podem a altres territoris, podrien deixar amb una bretxa al partit català.









El nou projecte d'Errejón té moltes similituds ideològiques amb ICV i les reunions mantingudes aquests últims dies han generat desconfiança en els membres de pes dels comuns, que veuen que Errejón pretén eixamplar la seva nova formació pel territori.





A més de la fractura per canvi de partit o per seducció de noves maneres de funcionar, les diferències ideològiques també són un altre motiu de despreniment dins de la formació. Xavier Domènech, que va dimitir el setembre passat, ho hauria fet per les incoherències del nou sector federalista d'ICV, segons apunta 'ElConfidencial'.





PACTAR AMB ERC O PSC, UN ALTRE MOTIU DE DISCUSSIÓ





Decidir si pactar amb ERC o amb PSOE, va ser un motiu de seguir augmentant les diferències internes del partit a Barcelona.





Malgrat que la decisió del partit morat va ser clara, un 28,7% es va decantar pel bàndol republicà i estava disposat a cedir l'Alcaldia, una decisió que no va agradar dins del partit i que encara ha eixamplat més les diferències entre uns i altres .