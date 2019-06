El Pride! Barcelona concentra a 55.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 100.000 segons la organització

La manifestació del Pride! Barcelona concentra a 55.000 persones segons la Guàrdia Urbana ja 100.000 segons la pròpia organització, en una marxa que va començar al Parc de les Tres Xemeneies sota el lema '50 anys d'Stonewall. Seguim la revolta 'fins arribar a plaça Espanya.









Concretament 34 agrupacions van desfilar pel Paral·lel per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI, especialment els de les Famílies LGTBI.





La manifestació va arribar a la plaça Espanya cap a les 20.30 hores de la tarda on es va prosseguir a llegir el manifest de l'esdeveniment, a càrrec del periodista Toni Cruanyes, que va reivindicar els drets de les famílies LGTBI, exigint que no es invisibilitzi al col·lectiu.





Es va demanar que es garanteixin de forma igualitària els drets reproductius i sexuals de les persones LGTBI en la sanitat pública, així com els drets d'afiliació dels seus fills sense importar el seu origen a tot Europa.





ADOPCIÓ INTERNACIONAL I PROGRAMES EDUCATIUS





Van reclamar que hi hagi convenis d'adopció internacional amb països no 'lgtbifóbicos' i programes educatius en el marc de la coeducació, "on la realitat LGTBI sigui visible, coneguda i respectada".





Cruanyes va demanar "reinventar la família sense barreres, des de la igualtat i el compromís", i ha assegurat que el col·lectiu LGTBI ha diversificat les famílies i les ha millorat, després del que ha estat aclamat amb aplaudiments.





La celebració del Pride! Barcelona va continuar en el mateix escenari amb les actuacions d'Inna, Vengaboys, Chenoa, Sharonne, Merche Mar, La Terremoto, Tamta i la convidada especial d'aquesta edició Karina.