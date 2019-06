Tusk proposa el socialista Timmerans com a president de la Comissió Europea

El president del Consell europeu, Donald Tusk, traslladarà a unes hores als líders de la Unió Europea la proposta de repartiment que té més suport entre els Vint i vuit que situa al socialdemòcrata Frans Timmerans al capdavant de la Comissió Europea.









D'aquesta manera, relega a l'aspirant del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, al Parlament Europeu i reserva el comandament del Consell per un representant liberal.





El repartiment ha estat negociat en les últimes hores per França, Alemanya, Espanya i Països Baixos a Osaka, en els marges del G-20, on el president del Consell ha traslladat aquest diumenge a la Conferència de Presidents de l'Eurocambra, després de constatar que compta amb una majoria qualificada en el Consell.





Tusk no ha esmentat expressament ni a Timmermans ni a Weber, però ha informat que hi ha "un socialdemòcrata que compta amb una majoria qualificada al Consell" i ha recordat que en la cimera de fa una setmana dos dels cap de llista a les europees de maig no van quedar del tot descartats.





A més, la presidència del Consell l'ocuparia un representant de la família liberal i l'Alta Representació de Política Exterior de la Unió Europea seria també per a un membre del PPE, que obtindria dos dels quatre llocs de què van parlar, en compensació per renunciar a la Comissió Europea.