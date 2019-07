¿Quins són els costos del ciberterrorisme per a les empreses espanyoles?

Sembla que no pugui succeir aquí. Que Espanya i, especialment, les empreses espanyoles no tenen perquè ser víctima dels ciberatacs terroristes, però la veritat és que precisament perquè no s'ho pensen i no prenen les mesures per evitar-los les fa més vulnerables i ser víctimes fàcils.













Només cal fer una ullada a les dades que ofereix el Centre Criptològic Nacional, dependent del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que s'ha fixat en 38.0000 els ciberatacs registrats per les empreses del país el 2018, fet que suposa un 43% més respecte a 2017. Una xifra que augmenta fins a superar els 120.000 atacs sumant tots els incidents de seguretat patits per empreses i particulars, segons indica l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (Incibe).





I amb l'arribada de l'Internet de les coses, aquests atacs es produeixen cada vegada amb més freqüència, però per a les empreses espanyoles, prendre mesures contra el que diuen ciberterrorisme és una despesa, en cap cas ho veuen com una inversió, de manera que diferents organitzacions estan tractant de conscienciar els seus màxims responsables a prendre mesures. I és que si no s'inverteix en prevenir aquests atacs, els costos poden ser milionaris





Un estudi d'Accenture ha posat una xifra sobre la taula: 100.000 milions de dòlars, o el que és el mateix uns 88.000 milions d'euros és el cost que poden arribar a perdre les empreses espanyoles si se segueix aquesta línia de desprotecció i són víctimes de ciberatacs. I pel que fa a l'impacte mundial, insisteixen que aquesta desprotecció poden suposar unes pèrdues de 4,5 bilions de dòlars.





Algunes empreses ja s'han posat les pistes. Però és insuficient. En 2018, a Espanya, a penes es van invertir 1,2 milions d'euros per a protegir-se del ciberterrorisme. Molt lluny dels 5.000 milions d'euros que els especialistes recomanen com a necessari per estar ben protegits. I recorden que encara que les xifres puguin semblar astronòmiques, les pèrdues per no invertir aquests diners poden ser molt més grans.