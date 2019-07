L'ombra d'Errejón pressiona Podemos per arribar a un acord d'investidura

Pablo Iglesias no ho està tenint gens fàcil per poder exercir pressió sobre Pedro Sánchez i aconseguir presència en el nou govern. Els socialistes veuen amb desconfiança l'entrada de Podemos a l'Executiu pels problemes que li puguin comportar i no descarten anar a noves eleccions si Sánchez no aconsegueix ser investit president en els propers mesos.













Això no fa altra cosa que sumar pressió a Esglésies que veu com el seu partit es desinfla mentre Errejón ja està preparant el seu nou partit d'àmbit estatal , 'Més país' i va guanyant suports. A l'entorn del líder podemita diuen que aquest sent una "pressió brutal" i tem que la convocatòria d'unes noves eleccions enterri de manera gairebé definitiva al partit.





Líders territorials com María Rodríguez de 'Endavant Andalusia' està estudiant la desconoxión definitiva de Podemos, Compromís i A Comú cada dia es van traient els lligams i membres que els uneix als morats i ja semblen tenir dades que unes noves eleccions els deixaria amb tan sols 15 escons, com a molt 20, al Congrés dels Diputats. Però amb un afegit més, des del partit morat ja pensen que si Errejón es presentés a Espanya, el seu grup podria gairebé empatar i treure 10 diputats, cosa que li faria perdre molta força.





Tot i això, Iglesias segueix demostrant la seva fermesa, confiant en el anunciat "govern de cooperació" que pocs saben de què es tracta i acusa el PSOE d'estar sotmetent a Podemos a un "xantatge" per no formar part de l'Executiu i fins i tot anar-se'n amb el partit d'Albert Rivera si els podemitas se segueixen enrocando. Tot i això indica que qualsevol acord amb els socialistes va ser sotmès a votació de les bases.