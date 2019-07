La negociació per al repartiment d'alts càrrecs de la UE, de nou ajornada

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea continuen el dimarts 2 de juliol les negociacions per al repartiment dels alts càrrecs de les institucions comunitàries, davant les dificultats per aconseguir un equilibri satisfactori per a les tres principals famílies polítiques després de més de 24 hores de contactes bilaterals i negociacions a Vint a Brussel·les.





El president del Consell europeu, Donald Tusk, ha pres la decisió de "suspendre" la cimera extraordinària que va arrencar el diumenge a la capital europea i reprendre el dimarts a partir de les 11:00 hores, segons ha informat el seu equip.





La negociació formal va arrencar amb un sopar el diumenge, després d'una jornada de contactes bilaterals, i va prendre com a punt de partida una proposta dissenyada entre França, Alemanya, Espanya i Països Baixos que col·locava al candidat socialdemòcrata, l'holandès Frans Timmermans, al capdavant de la Comissió Europea.





Tot i comptar amb l'aval de la cancellera alemanya, Angela Merkel, aquesta proposat despertar el malestar a la resta de líders de la família del Partit Popular Europeu, perquè suposava renunciar a la presidència de l'Executiu comunitari tot i ser la força més votada a les eleccions europees de maig i perquè relegava al seu candidat, l'alemany Manfred Weber, a la presidència de l'Eurocambra.