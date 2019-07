Investiguen l'intent de 'hackeig' massiu de correus del tribunal i els fiscals del judici del procés

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la Fiscalia General de l'Estat investiguen el intent de 'pirateig' massiu als correus electrònics dels set magistrats de la sala del Tribunal Suprem que ha jutjat el procés independentista a Catalunya i dels quatre fiscals del cas, segons han informat aquest dilluns els dos organismes.





Per part del CGPJ serà el Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), per ser el responsable del correu corporatiu, el que demane la informació oportuna i determini quin ha estat l'abast de la "bretxa de seguretat" en els comptes dels magistrats del judici del 'procés'.





Per dur a terme tot aquest procés d'investigació, el CENDOJ col·laborarà amb altres organismes amb competències en matèria de seguretat de les tecnologies de la informació, segons ha explicat l'òrgan de govern dels jutges.









Pel que fa al Ministeri Públic, serà la Unitat de Criminalitat Informàtica què recapti tota la informació necessària de cara a "determinar l'abast" de l' 'hackeig' als correus electrònics i així "valorar la seva tipificació penal", en cas que s'hagi incorregut en algun delicte.





Va ser el passat cap de setmana quan el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va alertar no només al president del tribunal del 'Procés' Manuel Marchena i dels magistrats Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo i Andrés Palomo, sinó també als quatre fiscals del cas: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno. L'atac informàtic s'ho va atribuir Anonymous Catalonia.





A més, en alguns casos el CNI hauria detectat accions per intentar accedir als comptes personals de correu electrònic i no només a les corporatives, segons han confirmat fonts jurídiques.





La preocupació per l'actuació dels pirates informàtics, l'origen i intencions està sent investigat pels agents del CNI, es fonamenta que l'atac es produeix en un moment especialment sensible del procediment penal per rebel·lió, quan ja ha conclòs la vista oral i han començat les deliberacions entre els membres del tribunal.