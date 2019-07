La Justícia europea nega la immunitat provisional a Puigdemont i Comín

El Tribunal General de la UE ha desestimat la petició de l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín d'acordar mesures provisionals perquè se'ls reconegui com eurodiputats i puguin prendre possessió del seu escó a l'Eurocambra aquest dimarts 2 de juliol, ha informat la Cort europea.









D'aquesta manera, la Justícia europea ha donat un nou revés als polítics fugats que tractaven així d'aconseguir la immunitat de manera provisional i poder venir a Espanya a recollir la seva acta d'eurodiputat sense que les forces de seguretat de l'Estat puguin detenir-los.





L'acte del president del Tribunal General pot recórrer en cassació, exclusivament per motius de Dret, davant el vicepresident del Tribunal de Justícia de la UE en un termini de dos mesos i 10 dies. A més, la interlocutòria que desestima les mesures provisionals no prejutja la decisió sobre el fons de l'assumpte, sobre el qual el tribunal ha d'emetre sentència posteriorment.





L'acte gira entorn del fet que Puigdemont i Comín no han estat declarats oficialment diputats electes, en no complir el tràmit d'acatar presencialment la Constitució a la Junta Electoral Central.





La setmana passada, els dos eurodiputats electes de JxCAT es van queixar al president sortint de l'Eurocambra, el conservador italià Antonio Tajani, que no se'ls permetés recollir l'acta per ocupar el seu escó.





Tajani, per la seva banda, va respondre als líders independentistes que no pot tractar-los com eurodiputats electes perquè el seu nom no figura a la llista enviada a la institució comunitària per les autoritats espanyoles.





Divendres passat, Puigdemont i Comín van presentar davant del Tribunal General de la UE un recurs contra aquesta decisió de Tajani i el van acompanyar d'una petició de mesures provisionals perquè, fins que es decideixi sobre el fons del recurs, es obligués al Parlament Europeu a prendre totes les mesures necessàries perquè els dos poguessin prendre possessió dels seus escons.





PETICIONS





Per verificar les credencials dels eurodiputats, el Parlament Europeu pren nota dels resultats proclamats oficialment per cada Estat. Puigdemont i Comín van al·legar davant el Tribunal que aquesta proclamació oficial va ser la que es va fer el 13 de juny, i no la del dia 17, que era la que incloïa la llista d'electes que havien acatat la Constitució espanyola de manera presencial.





No obstant això, el president del Tribunal considera que la proclamació del dia 13 és "un tràmit important i necessari" però "una etapa intermèdia", i no la proclamació "definitiva". Per a això, s'ha tingut en compte que en la proclamació del dia 13 s'afirma expressament que aquesta és susceptible de recurs contenciós electoral i s'especifica la necessitat d'acatar la Constitució de manera presencial.





Així les coses, ja que és "indiscutible" que Puigdemont i Comín no eren a la llista remesa per les autoritats espanyoles a l'Eurocambra, el Tribunal conclou que no han estat declarats "oficialment electes" i, per tant, "no pot prosperar l'al·legació dels demandants segons la qual el Parlament hauria d'haver considerat que la proclamació del 13 de juny de 2019 era la declaració oficial ".





ACATAMENT A DISTÀNCIA





D'altra banda, el Tribunal considera que correspon a les autoritats espanyoles decidir sobre si s'hauria d'haver permès als demandants acatar la Constitució a distància. És més, recorda que els demandants han recorregut -davant el Tribunal Suprem - l'exigència d'acatament presencial, i que l'assumpte encara està pendent.





Puigdemont i Comín també impugnaven la carta del 20 de juny de 2019, enviada per les autoritats espanyoles al Parlament, d'acord amb la qual quedaven vacants els dos escons que els corresponien. La resposta del Tribunal és que, a falta d'una declaració oficial per part de les autoritats espanyoles en la qual s'afirmi que els demandants eren candidats electes, no hi ha "cap base sobre la qual el Parlament pogués verificar les credencials dels demandants".









Per tot això, creu que no hi ha "cap raó" perquè el Parlament hagi de comprovar si el no haver acatat presencialment la Constitució comporta deixar vacants els escons, ni tampoc cap base sobre la qual el Parlament hagi de atribuir-los escons amb caràcter provisional, fins que s'hagin verificat les credencials. Així, desestima la petició de mesures provisionals presentada per tots dos.