L'Advocacia de l'Estat demana paralitzar les ambaixades catalanes de Berlín, Londres i Ginebra

L'Advocacia de l'Estat ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que paralitzi l'activitat de les delegacions de la Generalitat a Alemanya (Berlín), Regne Unit i Irlanda (Londres) i Suïssa (Ginebra), per considerar que estan vulnerant la competència exclusiva de l'estat en matèria de relacions internacionals i actuant "amb singular intensitat" per a un procés secessionista que ha estat declarat inconstitucional.









Segons fonts del Ministeri d'Exteriors consultades per Europa Press, la petició es va presentar aquest dilluns 1 de juliol, com a mesura cautelar en el marc del recurs contenciós administratiu interposat en 2018 contra el decret de la Generalitat que restablia aquestes tres delegacions i les d'Estats Units , França i Itàlia. Totes elles havien estat tancades al novembre de 2017 amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





La denúncia davant el TSJC apunta que el restabliment de les oficines exteriors de la Generalitat persegueix un "fi inconstitucional com és la creació d'una estructura d'Estat, al servei d'un projecte de transició nacional de caràcter secessionista inconstitucional, amb greu perjudici, a més, per a la política exterior d'Espanya ".





Segons Exteriors, tot i que l'activitat de les delegacions de la Generalitat a l'exterior s'està revelant, en conjunt, nociva per als interessos de l'Estat, s'ha pogut constatar que la que duen a terme les delegacions a Berlín, Londres i Ginebra " respon amb singular intensitat als objectius del procés secessionista de Catalunya que ha estat declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional en reiterats pronunciaments ".





El Govern ja va avançar la setmana passada que l'Advocacia de l'Estat estava estudiant demanar mesures cautelars en relació amb les delegacions de la Generalitat per evitar activitats "perjudicials per als interessos de l'Estat". Va anunciar també que recorreria l'última tanda d'oficines creades per la Conselleria d'Acció Exterior de la Generalitat, a l'Argentina, Tunísia i Mèxic.





Pel que fa a les de Londres, Berlín i Ginebra, l'escrit presentat aquest dilluns davant del TSJC justifica les mesures cautelars en què les delegacions "es troben en funcionament i contravenint de forma evident amb la seva activitat entre altres, un títol competencial i exclusiu de l'Estat , com les relacions internacionals com a límit de l'acció exterior de les comunitats autònomes ".





Un portaveu d'Exteriors ha assegurat que el Ministeri lamenta haver de sol·licitar aquestes mesures, però que "no se li deixa una altra opció" per preservar la competència exclusiva de l'Estat per "establir mesures que regulin i coordinin les activitats amb projecció externa de les comunitats autònomes ".





EL MARC CONSTITUCIONAL





En qualsevol cas, subratlla que no es discuteix la legítima "acció exterior" de Catalunya, com de qualsevol altra comunitat autònoma, dins l'àmbit de les seves competències, d'acord amb l'ordenament constitucional i estatutari.





L'obertura de les oficines de la Generalitat al Regne Unit, Alemanya, Suïssa, França, Estats Units i Itàlia va ser anunciada al juny de 2018 i recorreguda al setembre per Exteriors, ja que la Generalitat les va obrir sense demanar l'informe previ, preceptiu però no vinculant, al qual obliga la Llei d'Acció Exterior.





El Govern al·legava que era una reobertura d'oficines tancades per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. No obstant, el recurs està des de llavors al TSJC.





PER TANDES





Després va arribar una segona tanda d'oficines, a Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolm i Beirut, per a les quals la Generalitat sí que va demanar l'informe previ del Govern central. Al novembre, Exteriors va informar en contra de la seva obertura, per considerar que "el seu objectiu clar i manifest, declarat de manera reiterada" per la Generalitat, és "donar suport a fins manifestament contraris als principis i objectius de la política exterior d'Espanya". No obstant això, com l'informe no és vinculant, la Generalitat va seguir endavant amb elles.





Fa una setmana, la Generalitat va aprovar formalment la creació de tres noves oficines, a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. L'anunci va sorprendre al Govern espanyol perquè, si bé el Govern havia demanat l'informe preceptiu per a obrir-les, no va esperar a rebre la resposta per crear-les.





Exteriors va emetre un informe desfavorable a aquestes oficines, per considerar que la seva obertura és "lesiva per als interessos de l'Estat", tenint en compte "l'objectiu declarat de l'actual Govern de la Generalitat d'emprar tots els mitjans al seu abast per l'anomenada internacionalització del 'Procés' ". A més, va anunciar que les tres oficines serien objecte de recurs.