L'independentisme es manifesta davant el Parlament Europeu on no han anat ni Puigdemont ni Comín

L'independentisme s'ha manifestat aquest dimarts a Estrasburg (França), el dia en què es constitueix el Parlament Europeu després de les eleccions del 26 de maig, on finalment no han acudit ni l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tot i que van amenaçar amb acudir per ocupar dos escons.













Convocada pel Consell per la República, la manifestació ha començat a les 9.00 hores davant de l'Eurocambra amb el lema 'Omplim Estrasburg' -Llenemos Estrasburg- amb la intenció de ser una nova demostració de força del moviment per defensar que Puigdemont, Comín i l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, puguin exercir d'eurodiputats.





Puigdemont, Comín i Junqueras van ser elegits a les respectives candidatures, però no han obtingut l'acta: els dos primers perquè la Junta Electoral Central els va exigir que anessin a recollir-la personalment al Congrés -no ho van fer pel risc a ser detinguts- ja Junqueras el Tribunal Suprem (TS) li va negar sortir de la presó.





Tant Puigdemont com Comín van elevar el divendres el cas al Tribunal General de la Unió Europea (TUE), en considerar que tenen immunitat des del dia que van ser elegits, i l'esmentat tribunal ha desestimat la seva petició d'acordar mesures provisionals perquè se'ls reconegui com eurodiputats i puguin prendre possessió del seu escó a l'Eurocambra aquest dimarts, ha informat la Cort europea.





Puigdemont va assegurar setmanes enrere que la seva intenció és acudir a la sessió constitutiva del nou Parlament Europeu, encara que reclamava abans un pronunciament del TJUE.





A més, l'expresident i l'exconseller van criticar la setmana passada que el president en funcions del Parlament Europeu, Antonio Tajani, els negués l'acta d'eurodiputats al·legant que no figuraven en la llista notificada per les autoritats espanyoles.





JUNQUERAS





En relació a Junqueras, finalment la sala del Tribunal Suprem, que ha jutjat el procés independentista, ha accedit a la petició de l'exvicepresident de la Generalitat i plantejarà una qüestió prejudicial davant TJUE per aclarir des de quin moment un diputat electe al Parlament Europeu està protegit per la immunitat parlamentària, cosa que ha demanat també aquest mateix dilluns la defensa Puigdemont i Comín.





El Tribunal amb seu a Luxemburg resol normalment litigis entre països i les institucions de la Unió Europea i només poden acudir directament a ell particulars si es tracta d'una decisió de les institucions comunitàries que els hagi afectat de "manera personal", segons apunten fonts europees .





Encara que estava previst que viatgés a Estrasburg el president de la Generalitat, Quim Torra, finalment no ho ha fet davant el risc d'incendis que hi ha a Catalunya i per a seguir l'evolució del de la Ribera d'Ebre (Tarragona), ja controlat.





El que sí que ha acudit a la ciutat francesa és el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch i el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), David Saldoni, que ha anat acompanyat per una representació d'alcaldes catalans.