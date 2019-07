El Tribunal Constitucional avala l'aplicació del 155 a Catalunya

El Ple del Tribunal Constitucional ha avalat en dues sentències adoptades per unanimitat l'aplicacióde l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Els magistrats han adoptat la resolució per unanimitat. Així, desestimen dos recursos presentats pels diputats d'Unides Podem i el Parlament de Catalunya contra l'acord del Senat del 27 d'octubre de 2017 amb el qual es va donar llum verda a la intervenció de l'autonomia a Catalunya després de la declaració unilateral d'independència (DUI).





Aquesta decisició judicial converteix en doctrina constitucional la dissolució del Govern català per acord del Senat.





El Constitucional únicament ha admès declarar la nullitat d'un paràgraf d'aquest acord que imposava l'obligació de recaptar autorització del Govern central per a publicar resolucions en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya durant la vigència del 155.





Concretament, aquest paràgraf del punt E.3 de l'acord del Senat establia que la publicació en els esmentats Diari Oficial i Butlletí "sense l'autorització o en contra de l'acordat pels òrgans o autoritats que creï a aquest efecte o designi el Govern de la Nació en l'exercici d'aquestes facultats determinarà la falta de vigència de la disposició normativa corresponent, així com de la falta de validesa i efectes de la resolució, acte o acord objecte de publicació".





En les sentències, que es publicaran en els pròxims dies, el tribunal de garanties declara la "inconstitucionalitat i nullitat" d'aquest paràgraf en concret, mentre que "desestima el recurs en tota la resta".





Fins ara no existia doctrina constitucional en la qual fixar-se per al futur sobre l'aplicació de l'article 155, tant en els procediments com en el contingut i els seus límits, ja que ha estat la primera vegada que el Govern espanyol fa ús d'aquest article des que es va aprovar l'actual Constitució en 1978.