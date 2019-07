Un canvi normatiu de la DGT farà que treure's el carnet de conduir sigui encara més car

La DGT pretén implantar una mesura que provocaria un perjudici econòmic important als habitants de les regions més rurals i despoblades, i pot arribar a costar 27 milions d'euros als espanyols (450 per alumne), ja que el 80% dels municipis no compta amb una autoescola (5,6 milions d'habitants podrien veure afectats per aquesta mesura).









Catalunya és una de les regions amb major nombre de persones residents en municipis sense autoescola, concretament 662.000 residents.







El preu actual per treure el carnet de conduir ja és elevat. De fet, segons un comunicat de la Plataforma d'Autoescoles Digitals, l a manca de temps i interès dels joves en treure el carnet ja estava provocant que baixi el nombre de persones que obté el permís.

La meitat dels joves valora negativament aquesta mesura i a dos de cada tres els sembla injust haver de pagar més per això.





L'informe que ha desenvolupat la PAD, juntament amb el moviment per l'educació viària lliure #WantoDrive, ressalta que la mesura que pretén implantar la DGT provocaria un perjudici econòmic important als habitants d'aquelles regions més rurals i despoblades, als quals els queden lluny les autoescoles, i pot arribar a costar 27 milions d'euros extra al total dels espanyols.





UN SOBRECOST DE 191 EUROS





El sobrecost total mitjà seria de 191,09 euros per alumne i curs (de quatre sessions de dues hores cadascuna), el que aplicat al conjunt de residents en municipis sense autoescola que van obtenir el carnet a 2018 seria de més de 11,5 milions d'euros anuals en l'economia espanyola.





En el cas que les sessions formatives tinguessin tan sols una hora de durada, la quantitat es duplicaria, fins arribar als 382,18 € per alumne.





LES ZONES MÉS AFECTADES





Castella i Lleó, Extremadura, Aragó i Castella-la Manxa serien les comunitats més perjudicades en tenir menys densitat d'autoescoles. Les distàncies que haurien de recórrer els seus habitants per complir amb les exigències de trànsit podrien variar entre 12 i 33 quilòmetres de mitjana per poblacions sense autoescola majors i menors de 5.000 habitants respectivament.





Les autoescoles solen situar-se en nuclis urbans de més de 5.000 habitants. En el cas de Catalunya, és una de les comunitats amb major nombre de persones residents en municipis sense autoescola, amb un total de 662.000.





L'1 de juliol era la data en què estava previst que entrés en vigor el Reial Decret impulsat per la DGT amb l'obligatorietat de 8 hores de classes presencials per treure el teòric, però la seva aprovació va ser ajornada recentment.