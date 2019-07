CaixaBank finançarà als seus clients agraris que inverteixin en energies renovables

CaixaBank, a través de la seva línia de negoci AgroBank, llança una nova línia de finançament de 100 milions d'euros per als seus clients del sector agrari que inverteixin en sistemes d'energies renovables per a l'autoconsum.









La línia de finançament té com a objectiu recolzar l'evolució del sector cap a models més responsables, sostenibles i eficients, segons explica CaixaBank en un comunicat, en què ha destacat que línia de finançament ha estat dissenyada per cobrir les necessitats específiques dels clients de Agrobank , que tenen dificultats per al proveïment d'energia.





Les persones que ho sol·licitin podran obtenir finançament via crèdits en condicions favorables, i en molts casos aquest tipus d'inversions porten a aconseguir l'autosuficiència energètica o estalvis suepriores a un 30% en els costos d'energia.





En 2018, l'entitat va concedir 645 milions d'euros en crèdits a projectes d'energies renovables amb una potència total instal·lada de 5.216 MW.