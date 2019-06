CaixaBank, guardonada per la seva comunicació digital a clients

CaixaBank ha estat escollida 'Millor entitat de Banca Privada del món per la seva comunicació digital a clients' ('Best Private Bank for digital client communication - Globally') pel mitjà especialitzat Professional Wealth Management (PWM), del Grup Financial Times.













Els Wealth Tech Awards de PWM, que celebren la seva segona edició el 2019, premien les entitats de banca privada que destaquen per l'excel·lència en la seva estratègia de transformació digital i per la seva contínua innovació. El jurat ha analitzat els productes i serveis de més de 50 entitats de banca privada per destacar aquelles innovacions que més estan contribuint a impulsar el canvi en el sector.





PWM ha premiat també el negoci de banca privada de BPI, del Grup CaixaBank, com la Millor Banca Privada d'Europa per l'impuls a la digitalització dels seus gestors (Best Private Bank for digitally empowering relationship managers - Europe).





El jurat de la publicació ha valorat, entre d'altres, els últims serveis i productes de CaixaBank Banca Privada, com Ocean, la primera plataforma de fons d'inversió de terceres gestores que personalitza les condicions per client en funció del seu model de servei. A través de la plataforma digital (pàgina web o aplicació mòbil), els clients de Banca Privada de CaixaBank poden triar entre 2.000 fons de més de 140 gestores.





Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, s'ha mostrat agraït pel guardó i ha assenyalat que "el Pla Estratègic de CaixaBank posa la tecnologia i la transformació digital al servei dels nostres clients i empleats. En el cas de Banca Privada, apostem per la combinació del millor equip humà i les tecnologies més avançades, amb l'objectiu d'oferir la millor experiència de client en qualsevol moment i a través de qualsevol canal".





CaixaBank ha seguit enfortint durant els últims mesos el seu negoci de banca privada, orientat a clients amb més de 500.000 euros de patrimoni. Al tancament de 2018, CaixaBank Banca Privada tenia 60.023 clients, fet que suposa un creixement del 2,6%; i gestionava 64.912 milions d'euros en actius (un 2,7% més que el 2017).





L'entrega dels Wealth Tech Awards 2019 de PWM va tenir lloc el 27 de juny a la ciutat de Londres. Professional Wealth Management (PWM) és una publicació britànica del Grup Financial Times amb seu a Londres, fundada el 2001 i especialitzada en l'anàlisi d'estratègies de creixement de la banca privada internacional europea i dels centres financers en què operen.