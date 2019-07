UNICEF nomena a Pau Gasol com a nou Defensor Mundial per a la Nutrició i la fi de l'Obesitat Infantil

El jugador espanyol de l'NBA, Pau Gasol, ha estat nomenat Defensor Mundial per a la Nutrició i la fi de l'Obesitat Infantil per UNICEF, amb l'objectiu de contribuir de manera activa a abordar els problemes relacionats amb la nutrició per garantir que els nens assoleixin el seu màxim potencial.









Gasol, ambaixador d'UNICEF Comitè Espanyol des de 2003, ha ressaltat la importància que els nens estiguin nodrits de forma adequada.





"Hi ha massa nens que no reben l'alimentació que necessiten per créixer sans. Si els nens no reben els nutrients adequats, no es pot esperar que els seus cossos i cervells tinguin un bon exercici, en l'escola, en l'esport i durant el seu creixement" , explica Gasol.





Per aquest motiu, ha manifestat la seva intenció de treballar amb UNICEF per assegurar que tots els nens tinguin accés a una bona nutrició, "perquè puguin créixer sans i forts, i per contribuir activament a reduir l'obesitat entre els nens, que ara és una pandèmia mundial ".





Pau Gasol ha estat un defensor de la nutrició, educació, protecció dels infants i el treball humanitari d'UNICEF, i ha viatjat en diverses ocasions per conèixer de primera mà la situació dels nens en països com l'Iraq, Líban, Txad, Etiòpia, Sud-àfrica, Angola i Bangla Desh.





149 MILIONS DE NENS MENORS DE 5 ANYS PATEIX RETARD EN EL CREIXEMENT





UNICEF recorda que 149 milions de nens menors de cinc anys, gairebé un de cada quatre, pateix retard en el creixement (desnutrició crònica). Més de 49 milions pateixen emaciació (desnutrició aguda) i més de 40 milions tenen sobrepès.