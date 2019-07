Els partits independentistes ja busquen candidats per a unes pròximes eleccions a Catalunya

A ningú se li escapa que, després de la sentència del Tribunal Suprem en el 'judici del Procés', Catalunya està abocada a noves eleccions. És poc probable que el tribunal presidit per Manuel Marchena d'una sentència absolutòria als presos i això pot jugar a favor dels independentistes en uns futurs comicis.













El rumor que la sentència pot ser a principis o a mitjans de tardor, o que fins i tot es pot avançar a juliol, ha fet que els partits secessionistes estiguin ja pensant en els qui seran els seus candidats. Així mateix, la pressió, cada vegada major, de sectors socials perquè, finalment, el Govern comenci a prendre mesures reals per desencallar la situació que viu Catalunya és cada vegada més gran.





En l'àmbit post semblen haver descartat pràcticament a Carles Puigdemont després que després de les últimes eleccions i europees no hagi pogut seure en cap escó. L'actual president tampoc sembla estar garantit. Quim Torra podria ser inhabilitat per desobediència després que la Justícia li hagi cridat a declarar per desobeir les ordres de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat en plena campanya electoral.





Artur Mas sembla un dels candidats més possibles si les eleccions catalanes se celebressin a la primavera de 2020. Per aquestes dates, s'acaba la inhabilitació de l'expresident pel 9-N i podria ser una imatge del retornat que faria força amb Puigdemont, fugit a Brussel·les.





Però qui més candidats té a la presidència de la Generalitat és Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i també els que més desitgen un avançament electoral. La força que ha pres el partit en les passades eleccions municipals i les últimes enquestes d'intenció de vot apunten que els republicans podrien avançar a Junts per Catalunya.





De fet, qui ha fet saltar (encara més) les alarmes sobre un possible avançament electoral ha estat un històric del partit, Joan Tardà. En un article d'opinió a 'El Periódico' ha explicitat que quan se sàpiguen la sentència del Suprem s'obriran nous escenaris i que les eleccions són "indefugibles" i fins i tot les qualifica de "imprescindibles".





Els independentistes són conscients que una sentència desfavorable als imputats pel 'Procés' pot fer créixer el vot cap als partits secessionistes per sobre del 50% que encara no han aconseguit mai. I sembla que només per això esperen aquest escenari.





És clar que una sentència que condemni Oriol Junqueras pot suposar la incapacitat que aquest es presenti de nou com a cap de llista a les eleccions catalanes, però ERC ja té altres candidats en ment. El mateix Tardà és un d'ells, la seva experiència i els contactes que ha establert a Madrid en els seus últims anys com a diputat al Congrés són una bona basa que el situa en el punt de mira.





Però el primer nom que sona per encapçalar les llistes d'ERC davant unes noves eleccions és el del president del Parlament, Roger Torrent. El recent protagonisme aconseguit pel polític i la seva joventut sembla haver acostat de nou als més joves al partit republicà. A més en l'últim any com a president del Parlament ha fet front a algunes propostes de Junts per Catalunya i s'ha mostrat ferm en algunes decisions més que polèmiques.





L'altre candidat que sona per dirigir als d'Esquerra és Pere Aragonès. El vicepresident de la Generalitat s'ha caracteritzat per deixar-se veure en companyia de Marta Rovira, fugida a Suïssa pel judici, i per les seves visites a Oriol Junqueras a la presó. Una cosa que li posa en contacte amb dos dels referents de l'independentisme català.





De moment, les travesses continuen obertes.