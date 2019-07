La UGT reclama eleccions a Catalunya per la paralització del Govern

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat aquest dimecres 3 de juliol que es convoquin de nou eleccions a Catalunya per tancar el cercle electoral, perquè considera que la situació de governabilitat "no s'aguanta, no s'aproven coses".













Ho ha dit en la sessió inaugural de la XV Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), en què han participat el tinent d'alcalde de Cultura, Educació i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Subirats; el diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Oriol Lladó; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el rector de la UPEC, Jordi Serrano.





Ros ha dit que el cercle electoral "va bé tancar-lo perquè és evident que la situació de governabilitat ara no s'aguanta, no s'aproven coses", i també ha defensat una moratòria d'eleccions un cop tancat el cicle electoral perquè, si són tan seguides , creu que acaben condicionant i tensant les organitzacions polítiques.





PARÀLISI





Javier Pacheco ha sostingut que Espanya està vivint un cicle electoral continu que ha portat a un bloqueig institucional que s'està normalitzant: "Darrere del cicle electoral constant hi ha la paràlisi de les institucions".





Ha assenyalat que aquesta paràlisi produeix un increment de la bretxa social i la pobresa, alhora que la fragmentació del treball comporta la fragmentació de la identitat de la classe treballadora.





"És una oportunitat perquè l'esquerra agafi la iniciativa política. Davant el bloqueig institucional i el cicle electoral continu, la majoria ha votat opcions d'esquerres. Tenim les principals institucions amb possibilitat de desenvolupar un projecte progressista i d'esquerres per donar resposta als reptes de la societat ", ha dit Pacheco.





També Camil Ros s'ha referit a l'esquerra: considera imprescindible construir noves aliances i que hi hagi governs d'esquerres a Catalunya ia la Comunitat de Madrid, perquè "només des de l'esquerra" es podrà trobar una resposta social, política i democràtica.





SINDICALISME





Ros ha criticat que el creixement econòmic no va compassat amb un augment dels salaris: "Les empreses van millor que l'any anterior, amb tres o quatre anys de creixements. En canvi, els salaris no creixen i després ens diuen que el SMI destruirà l'ocupació ".





Ha defensat que els augments salarials, com el del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 900 euros, es deuen a les reivindicacions i persistència dels sindicats, i ha elogiat les organitzacions de treballadors per tenir la "virtut de persistir".





Sobre això, Javier Pacheco ha destacat la resiliència del sindicalisme llatí enfront del de la resta d'Europa: es perd afiliació al centre i nord del continent, però a Espanya, Itàlia i França s'ha mantingut o ha crescut des del 2000.





PROJECTE ALTERNATIU





Pacheco ha assenyalat que cal construir un projecte alternatiu enfront de la consolidació d'un capitalisme que veu sobreinstalado en l'ideari: "Hem de construir aquest projecte alternatiu i solidari. Avançant en un model de convivència amb justícia social".





Per això, ha apostat per comptar amb estratègia, organització i correlació de forces: "Una cosa tan vell per un moment tan nou", ha ironitzat, mentre que Ros ha cridat a hissar les banderes de la igualtat, la transició justa i l'esquerra, així com no obviar el debat de la situació democràtica tant a Espanya com a Europa.