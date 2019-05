UGT reclama una auditoria externa per valorar la gestió "incompetent" de TMB

UGT de Catalunya ha demanat una auditoria externa per valorar la gestió que s'ha fet de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en els últims quatre anys davant la "incompetència" de la direcció de l'empresa pública per gestionar-la.









En un comunicat aquest divendres, el sindicat ha criticat "la incapacitat per resoldre els problemes diaris de la plantilla i la falta de transparència" de la direcció.





També ha avisat que les condicions laborals dels treballadors, l'estrès i la manca de descansos estan provocant uns "nivells alarmants" d'absentisme laboral, sobretot, entre els conductors.





L'organització ha indicat que l'absentisme laboral ha crescut del 11% registrat el 2015 fins al 16% en l'actualitat i ha subratllat que el major increment s'ha produït en els últims mesos.





Ha criticat que la direcció de TMB incompleix amb el compromís de reunir-se mensualment amb els representants sindicals per tractar aquestes qüestions i no busca solucions per pal·liar aquests problemes.





Finalment, UGT de Catalunya ha censurat que durant el mandat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "no s'ha parat" d'externalitzar departaments de TMB.