UGT interposarà aquest dijous una denúncia davant la Fiscalia de Barcelona contra Glovo per delictes contra els drets dels treballadors, després que un repartidor de la companyia fos atropellat dissabte passat a Barcelona per un camió de recollida d'escombraries, causant-li la mort.









El sindicat instarà la Fiscalia a obrir una investigació per arribar fins a "els veritables responsables" d'aquest accident, que per a UGT és conseqüència "d'un model de negoci purament especulatiu i explotador que mata i perjudica seriosament la salut dels repartidors".





Així mateix, el sindicat ha fet una crida al Govern perquè "actuï i resolgui aquesta situació vergonyosa d'irregularitat permanent", en considerar aquesta relació de treball per compte aliè i no com a autònoms.





UGT ha recordat que en el transcurs dels dos últims anys de denúncies a aquest tipus de plataformes al·legant "precarietat i explotació laboral" han aconseguit quatre sentències en dos jutjats del Social de Madrid que van determinar que els repartidors de Glovo són treballadors per compte d'altri sota el conveni provincial de paqueteria i logística de Madrid i, a més, ho són a jornada completa.





Per al sindicat, el treballador mort dissabte era una persona que patia "la subcontractació de la precarietat". "Glovo, amb el seu model de negoci, s'aprofita de molts treballadors i treballadores, que per la seva situació administrativa irregular, són especialment vulnerables i es converteixen en víctimes d'una autèntica explotació", argumenta UGT en un comunicat.





Per la seva banda, Glovo ja va afirmar que el repartidor no era col·laborador de la companyia, tot i que el fet que portés una motxilla de Glovo "fa suposar" que pogués estar utilitzant el compte d'un tercer.