Prop de vuit milions d'espanyols condueixen si veure bé els senyals viaris

Uns vuit milions de conductors a Espanya circulen sense veure amb nitidesa els senyals o marques vials i tenen dificultats per calcular les distàncies de seguretat, la velocitat d'altres vehicles i, per tant, presenten alteracions en els temps de reacció, segons es desprèn d'un estudi 'in vivo' realitzat per Essilor, la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària i l'Institut de Trànsit i Seguretat Viària (INTRAS) de la Universitat de València, amb la col·laboració de Cepsa.













"Fins a un 90 per cent de la informació arriba per la vista, per la qual cosa si és deficient pot influir crucialment en la presa de decisions a la carretera. I és que, la visió és un dels principals factors de risc en la conducció" , ha dit el vicepresident de Projectes Estratègics Globals d'Essilor, David Navarro.





En concret, a la feina s'han entrevistat més de 3.200 conductors en actiu que han acudit a una benzinera Cepsa, a qui se'ls ha realitzat una enquesta per conèixer el seu estat de salut visual, així com unes proves visuals específiques per a la conducció, complementàries a l'examen visual habitual que realitzen els professionals de la vista.





D'aquesta manera, s'ha observat que, a més que uns 8 milions tenen deficiències en ametropia (miopia o hipermetropia), el 38 per cent dels conductors presentava dificultats de visió en situacions baixa il·luminació, el que afecta la capacitat d'adaptació i reacció en situacions com l'alba o capvespre, a més de complicar la conducció en condicions climatològiques adverses.





"Els accidents de trànsit nocturns són els que registren una letalitat més elevada i el 27,5 per cent dels sinistres a la carretera es produeixen en conduccions d'il·luminació insuficient. Sens dubte, la conducció nocturna amb mala visió és un clar risc ja que redueix l'agudesa visual en un 70 per cent i la capacitat de profunditat pot arribar a ser set vegades menor ", ha postil·lat el president de Fesvial i catedràtic de Seguretat Viària de la Universitat de València, Luis Montoro.





A més, prossegueix, en condicions d'il·luminació, el 14 per cent també tindria dificultats, fet que suposa la detecció tardana d'estímuls, més esforç en la interpretació dels senyals de trànsit o dificultat en l'estimació de distàncies o velocitat d'altres vehicles.





ENLLUERNAMENT





Respecte a l'enlluernament per un altre vehicle, l'estudi ha evidenciat que el pateixen amb molta o bastant freqüència el 32,6 per cent dels conductors, mentre que el pateixen el 15 pro cent a les sortides dels túnels. A més, el 44,2 per cent dels conductors triga més de 20 segons a recuperar totalment la visió central després d'un enlluernament, especialment els que no són professionals.





Davant d'això, els experts han recordat que a 120 quilòmetres per hora, un temps de recuperació de només 5 segons significa recórrer 170 metres sense una visió correcta. "Les primeres hores del matí o de la tarda, la conducció nocturna en carreteres de doble sentit, les entrades i sortides de túnels o situacions en què el canvi d'il·luminació és brusc, poden deixar la nostra visió durant un temps bloquejada amb els consegüents riscos per a la nostra seguretat i la dels altres ", ha postil·lat Montoro.





En relació a la campimetria, extensió del camp visual de l'ull, el 23,5 per cent dels conductors presenta deficients, fet que suposa "dificultats" per gestionar situacions de trànsit com interseccions, canvis de carril o avançaments. "La disminució de l'amplitud del camp visual a altes velocitats, unida a la que ja es produeix de manera natural per l'efecte túnel seria a 65 quilòmetres per hora el camp visual és de 70 graus, a 100 quilòmetres per hora de 42 graus ja 130 quilòmetres per hora a 30 graus, de manera que el risc de sinistralitat es multiplica si el conductor ja té dificultats de per si ", ha argumentat Montoro.





Finalment, el vicepresident d'Essilor Espanya, Pedro Cascales, ha destacat la importància d'aquestes dades, informant que han creat un examen específic per a conductors que pròximament es podrà fer a les òptiques de tot Espanya. A més, i gràcies a un acord amb la Confederació Nacional d'Autoescoles, es va a incorporar en els llibres un apartat específic sobre la importància de la visió per conscienciar els nous i futurs conductors.