La Seguretat Social vol rectificar "de manera immediata" les pensions a temps parcial

La Seguretat Social té la intenció de complir "de forma immediata" amb la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el càlcul de la pensió a temps parcial per vulnerar la igualtat entre treballadors a temps parcial i complet i per ser discriminatori per a la dona.





Segons han assenyalat fonts de la Seguretat Social, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha rebut la mateixa tarda del dimecres 3 de juliol la notificació del Tribunal Constitucional i els seus estudis jurídics s'han posat a estudiar de forma immediata el contingut de la sentència .













D'altra banda, els serveis informàtics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) també estan analitzant quines seran les modificacions tecnològiques a realitzar en el sistema de reconeixement de pensions per posar en marxa una nova aplicació que compleixi amb el que estableix l' constitucional.





A més, s'està treballant per determinar els terminis en què el nou aplicatiu estarà llest. Això no obstant, s'ha deixat clar que, en qualsevol cas, el que estableix la sentència s'aplicarà des del mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), encara que es realitzi de forma manual de manera transitòria.





Les diferents entitats implicades de la Seguretat Social es reuniran aquest divendres 5 de juliol per posar en pràctica l'execució de la sentència del Constitucional.





Des Treball s'ha recordat que, tot i que es tracta d'una normativa del Govern anterior, l'actual l'ha defensat perquè va ser acordada en el marc del diàleg social.





Aquest dimecres, el Ple del Tribunal Constitucional ha declarat per unanimitat "inconstitucional, nul i discriminatori" el precepte que regula la quantia de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial per considerar que vulnera tant el dret a la igualtat entre treballadors a temps parcial ia temps complet com el principi de no discriminació de la dona.





En concret, el Constitucional, que ha estimat una qüestió interna d'inconstitucionalitat plantejada per la Sala Segona del mateix tribunal, ha declarat la nul·litat de l'incís de jubilació i d'un apartat del text refós de la Llei General de la Seguretat Social per a la protecció de els treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.