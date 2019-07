La jutgessa avala la "inserció social i laboral" d'Oriol Pujol, que podrà sortir de la presó

La titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona ha aprovat l'acord de la junta de tractament del centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), pel qual l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV, pot sortir diàriament a treballar i exercir un voluntariat social, tot i no tenir el tercer grau.









Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la resolució desestima el recurs de la Fiscalia que s'oposava a aquest règim, i confirma la flexibilització del sistema de classificació aprovat per la junta de tractament del centre penitenciari.





La jutge considera que aplicar un règim flexible és un mecanisme per afavorir el procés d'inserció social i laboral, i que "no pot obviar-se que concorren en el penat circumstàncies positives, com ara la seva primarietat delictiva, assumpció dels fets i el reconeixement públic de els mateixos ".









També cita altres aspectes positius com el baix risc de reincidència, l'adaptació de la seva conducta a la normativa regimental, així com "el diagnòstic social positiu i la seva integració soci familiar, ostentant en l'actualitat una ocupació com a agent comercial en diferents empreses".





La jutgessa argumenta que aquestes condicions no eren suficients per a confirmar la classificació inicial de tercer grau, que va ser revocada per aquest jutjat, però "sí que poden ser tingudes en consideració a l'efecte del compliment de la pena imposada en règim de segon grau mitjançant altres mecanismes legals que afavoreixin la continuació del procés d'inserció social, familiar i laboral".





PROGRAMA SOBRE VALORS





La revocació es va deure també al curt període del programa de tractament realitzat per Pujol, si bé ara la jutge ressalta que això s'ha corregit en concloure el programa 'Moral i Valors', havent aconseguit el penat els objectius marcats "de forma plenament satisfactòria, mostrant un alt grau de penediment i reprovació davant el fet delictiu".





El jutjat ressalta que no s'han detectat incompliments en els horaris de sortida, i que s'observa "el compliment de la normativa institucional i dels objectius del seu pla individual de tractament".





La proposta d'execució per a Pujol preveu uns horaris amb sortides de dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 hores, incloent una hora i mitja diària de desplaçaments per les diferents ubicacions de les empreses on fa d'agent comercial, i els divendres i dissabtes de matins per a fer tasques socials.





Per a la jutgessa, es justifica la combinació dels dos règims per la necessitat de donar continuïtat tant a l'activitat laboral com a la de voluntariat social que ha dut a terme Pujol, i l'execució del qual "resultaria impossible sense la mesura proposada; constituint tots dos extrems els eixos del seu programa individual de tractament".





FISCALIA





La Fiscalia s'havia oposaten un escrit remès al Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 a aquest règim per a Pujol perquè suposava, als seus ulls, "un tercer grau encobert", malgrat que el jutjat li ho havia revocat.





En l'escrit, la Fiscalia va criticar que l'aplicació de l'article 100.2 ha de tenir un "caràcter excepcional, i l'única cosa excepcional que concorre en el present suposat és que l'intern és fill de l'expresident de la Generalitat".





Contra la decisió del Jutjat pot interposar-se recurs de reforma o d'apellació, segons precisa en el seu acte la jutgessa María José González.