La Guàrdia Urbana de Barcelona mata a una altra gossa

Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha abatut la matinada d'aquest dijous 4 de juliol a una gossa que li va mossegar la cama, després que el policia acudís a ajudar a dues persones que ja havien estat atacades per un grup de sis gossos sense lligar, entre els quals n'hi havia algun de raça potencialment perillosa.





En declaracions a la premsa, el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, i el de Seguretat, Amadeu Rescasens, han detallat que els fets es van produir cap a les 00.30 hores als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer, al districte de Sants-Montjuïc, i que els animals estaven acompanyats per una persona que no era el seu propietari.





Ximeno ha dit que, quan els agents van arribar, es van trobar a una persona "molt alterada demanant ajuda ia una altra amb una ferida que sagnava", així com un grup de sis gossos sense lligar, que han atacat els agents quan s'han acostat a la persona que estava a càrrec dels animals.





Recasens ha relatat que els agents van tractar de protegir-se "infructuosament" amb les defenses i seguint el protocol establert, però que tres gossos van envoltar a un dels agents, a qui un dels cans va mossegar per l'esquena a l'alçada de la cama, causant-li ferides.













L'agent ferit va córrer fins al llac del parc perseguit pels gossos i, després de "continuar fent ús de la defensa personal, i al no poder frenar l'agressió, va utilitzar l'arma de foc", abatent l'animal.





Recasens també ha dit que el policia mossegat va ser traslladat a un centre assistencial i que els dos ciutadans agredits van ser atesos en un ambulatori.





S'ha denunciat al responsable dels gossos com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i per un delicte de lesions per imprudència greu, així com per infringir diferents aspectes de l'ordenança d'animals.





"Els cinc gossos restants han estat traslladats per Help Guau al Centre d'Acollida d'Animals. Els ciutadans ferits han estat atesos pels serveis sanitaris i han interposat denúncia pels fets", ha afegit la Guàrdia Urbana en un apunt a Twitter.









Ximeno ha confirmat que s'ha obert una investigació per aclarir els fets i conèixer com es va originar l'atac, així com per saber si encara estava permès l'accés al parc a l'hora del succés, i ha descartat que el responsable dels gossos i els ciutadans agredits es coneguessin.





Preguntats sobre si aquest episodi és comparable amb el de l'agent de la Urbana que va abatre a la gossa Sota, Recasens ha dit que no ho és: "En aquest cas els agents hi van perquè hi ha una agressió prèvia a dues persones per part d'un grup de sis gossos, que també acaben atacant a un agent. Això és un atac en grup".





SOS Animals Maresme ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume el 7 de juliol a les 19 hores.