Dos joves moren en caure d'una alçada de dotze metres mentre es feien un 'selfie'

Dos joves han mort després de caure des d'una altura d'uns dotze metres quan s'estaven fent un selfie al passeig Punta Prima d'Oriola (Alacant).









Sobre les 19.30 hores de dimecres, tres joves d'origen britànic s'estaven fent una fotografia quan dos d'ells s'han precipitat al buit des d'una altura de 12 metres. El tercer ha patit un atac d'ansietat i ha estat traslladat a l'hospital.





Els serveis mèdics van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada a un dels joves però no hi va haver resposta, doncs havia mort. Amb l'altre jove també van practicar maniobres i va ser evacuat fins a l'Hospital General d'Alacant amb politraumatisme, on ha mort aquest dijous.