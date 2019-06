Els 'selfies' maten cinc vegades més que els atacs de tauró

Els autoretrats realitzats a través d'un telèfon mòbil o 'selfie', que des de fa una dècada són tendència a tot el món, maten cinc vegades més persones que els atacs de tauró.





Entre octubre de 2011 i novembre de 2017, almenys 259 persones a tot el món van morir de autoretrats, segons la publicació índia 'Family Medicine and Primary Care'.





El saldo és 50 vegades més gran en comparació amb els atacs de tauró i les xifres tendeixen a augmentar a causa de la sofisticació dels telèfons mòbils, cada vegada amb càmeres més potents i optimitzades per a aquest tipus de retrats.





(Muntatge fotogràfic) 'Selfie' de l'actor Roy Scheider a la pel·lícula 'Tauró' / Twitter





Segons l'estudi, les dones es fan més 'selfies', però tres quartes parts dels "drames fotogràfics" els protagonitzen homes i la joventut, a causa de comportaments més arriscats que condueixen a ofegaments, accidents de transport, caigudes, incendis i incidents amb armes.









L'Índia, amb 800 milions de telèfons mòbils, és el país amb el major nombre de morts (159) per accidents d'aquest tipus, seguit de Rússia, Estats Units i Pakistan.





La investigació indica que les xifres de l'Índia són el resultat del "gust nacional pels 'selfies' en grups entre la població més jove.





Les autoritats índies van establir "16 zones lliures de 'selfies'" a la ciutat de Bombai després que un tren atropellés a un grup de joves i després d'un accident que va provocar que diversos passatgers a bord d'un vaixell s'ofeguessin mentre es feia una foto de grup amb els seus telèfons mòbils.





A Rússia es van registrar 16 accidents mortals en el mateix període: caigudes i accidents amb armes, inclòs un cas en què la persona que va fer l'autoretrat exhibir una mina antipersones.





El 2015, la policia russa va publicar una guia sobre 'selfies' perillosos amb la següent advertència: "Un bon 'selfie' pot costar-te la vida".





Als Estats Units hi va haver 14 morts com a resultat d'autoretrats realitzats amb telèfons mòbils, majoritàriament amb armes de foc, a més de caigudes, principalment al Parc Nacional del Gran Canó.









A les muntanyes de Croàcia, equips de socorristes van enviar missatges a través de Twitter als turistes per evitar " 'selfies' estúpids i perillosos" després d'un accident que va causar ferides a un canadenc que va caure des d'un barranc de 75 metres a la zona de els llacs de Plitvice.







Al gener, una jove taiwanesa va ser víctima d'una caiguda en una muntanya quan intentava fer un 'selfie' en què portava un bikini. La mort de Gigi Wu va commocionar als usuaris que la seguien a les xarxes socials. Va morir congelada.









La revista índia diu que el 'selfie' no és mortal, però pot ser "morbós", referint-se directament al 'hashtag' "#funeral" que existeix a la xarxa social Instagram per localitzar les fotografies preses en les cerimònies funeràries.





En 2014, una dona brasilera es va fer un 'selfie' al costat del taüt del candidat presidencial Eduardo Camps que va morir tràgicament durant la campanya presidencial al Brasil.





Al Museu d'Auschwitz a Polònia, visitat per 2,1 milions de persones cada any, es permeten fotografies i 'selfies', però els responsables del monument a les víctimes del nazisme no dubten a posar-se en contacte amb els visitants que publiquen imatges " inapropiades "a les xarxes socials.





També són freqüents els autoretrats captats per testimonis d'accidents de trànsit, especialment a Brasil, Vietnam i Alemanya.





Al Brasil, uns joves de Rio de Janeiro van publicar 'selfies' a Facebook durant un tiroteig a l'interior d'un autobús, en un moment en què molts passatgers jeien a terra per por a ser aconseguits per les bales.





Davant la "bogeria dels 'selfies'", la ciutat de Viena va llançar una campanya de "desintoxicació digital".





Un cartell mostra la reproducció del famós quadre "El petó" del pintor Gustav Klimt, cobert pel símbol del hashtag (#) en vermell gran amb la inscripció: "veure el quadre en lloc de fer una foto amb ell".