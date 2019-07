Detenen un home per circular a 197km/h i sense permís de conduir

Un home de 27 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per circular a 197 quilòmetres per hora i sense permís de conduir a Salou (Tarragona).









Se l'acusa de ser l'autor d'un delicte contra la seguretat viària, segons informa la policia catalana en un comunicat. La incidència va tenir lloc el dimecres a les 9.00 hores al quilòmetre 253,8 de l'AP-7, on la velocitat màxima permesa és de 120 km / h.





Tal com informa la policia, el conductor passarà a estar a disposició judicial durant les pròximes hores per presumpte delicte contra la seguretat viària després de no acreditar ni la seva identitat ni la llicència de conduir.