Espanya és el quart millor país del món per viure i treballar, però no per millorar el salari

Espanya és el quart millor país del món per viure i treballar, segons la classificació elaborada per HSBC Expat, que col·loca en primera posició a Suïssa, per davant de Singapur i Canadà.





D'aquesta manera, Espanya ha millorat significativament la seva valoració com a destinació entre aquelles persones que viuen i treballen fora del seu país d'origen, ja que en l'edició de 2018 es va situar en catorzena posició.













Segons l'enquesta, completada per més de 18.000 persones que s'han traslladat a l'estranger per motius de treball, Espanya és un dels destins preferits per als expatriats per la seguretat, el bon clima i la qualitat de vida.





No obstant això, Espanya no és el destí triat per millorar a nivell professional i de salari i només una quarta part dels treballadors assegura que Espanya és un bon lloc per impulsar una carrera professional. L'aspecte econòmic no resulta especialment atractiu ja que la renda mitjana de 36.000 euros (41.000 dòlars), se situa en un escalafó relativament baix enfront dels 67.000 euros (76.000 dòlars) de la mitjana mundial.





Pel que fa a la seguretat, el 61% dels enquestats afirma sentir-se més segur i protegit, i el 59% assegura que l'ambient és millor que al seu país d'origen. El clima de la Península és un altre dels elements més valorats per part dels estrangers, ja que un 39% ho considera com un factor clau per a mudar-se. A més, l'enquesta revela que un 56% de les persones que es van traslladar a Espanya ho van fer per la seva alta de qualitat de vida.





L'estudi també reflecteix que el 83% dels estrangers residents a Espanya considera que el seu benestar ha millorat, entre altres coses gràcies a la conciliació laboral i familiar, cosa que ha provocat que un 62% hagi decidit quedar-se més temps en territori espanyol.





Així mateix, l'informe reflecteix que el 48% de les persones que es traslladen a Espanya se senten físicament més sanes després del trasllat i el 58% assegura que el seu benestar mental ha millorat, tots dos molt per sobre de la mitjana mundial (33% i 35 % respectivament).





"Els resultats de la classificació anual dels millors llocs per viure i treballar de HSBC Expat demostren com Espanya acull a la gent que es trasllada aquí", apunta Mark J. Hall, conseller delegat d'HSBC a Espanya.