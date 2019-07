Quatre ferits en una concentració entre detractors i partidaris del centre de 'menas' del Masnou

Una persona ha estat detinguda la nit del dijous 4 de juliol -aquest divendres a primera hora ja es troba en llibertat- i dos menors i dos adults han resultat ferits lleus en un enfrontament entre defensors i contraris a menors no acompanyats al Masnou, segons han informat els Mossos d'Esquadra.









L'enfrontament s'ha produït prop de l'alberg Josep Maria Batista i Roca, al Maresme (Barcelona), lloc on resideix un menor que presumptament va intentar agredir sexualment una dona el cap de setmana.





Amb motiu del presumpte intent d'agressió, es va produir una concentració davant l'Ajuntament on un grup es va manifestar en contra de l'agressió mentre que un altre va demanar no culpar el col·lectiu de menors no tutelats en general.





Després de la concentració, un grup que l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, ha descrit que contenia persones "de caràcter feixista" es va dirigir cap a l'alberg i va ser quan la policia va intervenir per evitar mals majors.





"Hi havia veïns d'El Masnou però també persones de fora amb caràcter feixista, agressiu i violent" ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya, on ha assegurat que va ser una acció de caràcter xenòfob.





També la Conselleria d'Afers Socials de la Generalitat va emetre un comunicat el dijous nit rebutjant actituds violentes en espais on viuen els menors, i ha demanat que la justícia actuï per evitar actituds "que no s'han de tornar a repetir".





UN PAS MÉS ENLLÀ





Després dels disturbis, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha alertat aquest divendres 5 de juliol de que l'atac al centre de menors del Masnou és "un pas més enllà del que havia passat en altres àmbits perquè la sensació és que està més organitzat ".





Després de reunir-a l'Ajuntament amb l'alcalde, Jaume Oliveras, el conseller ha lamentat que "grupuscles d'extrema dreta han actuat en un espai de protecció social" a menors.





I ha assegurat que no permetran aquest tipus d'actuacions i que l'assessoria jurídica estudia personar-se contra els presumptes responsables que determini la investigació per delictes d'odi i discriminació, lesions, amenaces i coaccions, violació de domicili i entrada en establiment obert públic, desordres i incitació als desordres.