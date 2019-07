Podem ja no vol parlar de Catalunya amb Sánchez per optar a ministeris

Les relacions entre Podem i el PSOE són cada vegada pitjors i la data de la sessió d'investidura ja està fixada. A més Pedro Sánchez ha parlat clar, Catalunya i la posició del partit morat davant el conflicte català és un dels temes que més preocupa al candidat a governar Espanya.













Davant d'aquestes últimes declaracions de l'encara president del govern en funcions, el secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha assegurat que no posaran línies vermelles programàtiques al PSOE en relació al conflicte català en cas que comparteixin un govern de coalició i considera de posar sobre la taula la futura sentència del Procés per entorpir l'acord li sona a "excusa".





En declaracions a Telecinco, Echenique ha apuntat que la posició programàtica de Unides Podem respecte al Procés independentista segueix sent la mateixa, però davant d'un acord amb el PSOE, en el qual lideren els socialistes pel pes electoral, ells no podran exigències sobre la taula per buscar "punts mitjans".





És a dir, els de Pablo Iglesias insisteixen a demanar ministeris i si el seu posició a Catalunya molesta i els impedeix accedir a ocupar algun càrrec, no serà un problema, no s'insisteix sobre això.





En aquest sentit, Echenique ha asseverat que la seva formació respectarà la sentència del Tribunal Suprem que es coneixerà a la tardor. "Que jo recordi no hi ha una sola notícia a l'hemeroteca en què la meva formació no respecti les decisions de la Justícia", ha explicat, per després indicar que entén que "hi hagi pressions i que es posin excuses sobre la taula".





A més de diferències en el tema territorial, l'encarregat de liderar el comitè negociador del partit ha assenyalat que també hi per exemple en matèria laboral. Així, ha explicat que mentre que ells demanen la derogació de les dues reformes laborals, "el PSOE ni tan sols vol derogar la del PP". Per això, ha apuntat que són conscients que tot i les diferències cal buscar punts intermedis.





PROPOSTES





Davant aquestes "excuses" basades en diferències programàtiques, Echenique ha instat el PSOE a atendre la proposta "sensata i humil" del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que el dimecres 3 de juliol advocava per portar la coalició a la investidura, i en cas que no aconseguís suports es comprometia a replantejar la posició del seu partit en les negociacions.





Per Echenique és moment de naturalitzar els governs de coalició a Espanya, com passa en fins a vint països de la Unió Europea. "Executius en què les formacions pensen diferent, és habitual, és natural. No té més complexitat", ha recalcat, després d'asseverar que "seria bo que el PSOE rectifiqués i acceptés" la proposta d'Esglésies.





Des Podem assenyalen a més que "el bipartidisme ja no existeix a Espanya" i que comprenen que les forces que han governat durant 40 anys i "ho han fet amb governs monocolor" prefereixin seguir instal·lats en aquesta situació. "Però això no és ja el que voten els espanyols, en aquesta nova època el normal són governs de coalició. Cal assumir el mandat de les urnes", ha dit Echenique.





NOVES ELECCIONS





Per això, ha insistit que si finalment es va cap a una repetició electoral al novembre, seria una "irresponsabilitat tremenda" dels socialistes, tot i que entén que aquesta opció s'ha obert perquè hi ha equips que assessoren Sánchez que es veuen temptats pels resultats de l'enquesta del CIS , que li dóna un ampli avantatge al PSOE en cas de nous comicis.





En aquest punt, Echenique ha indicat que tot i que el president de la CEOE, Antonio Garamendi, vulgui noves eleccions, "la gent ja ha votat i no seria assenyat tornar a anar per interessos privats o partidistes".





"És normal que algú que representa els poders econòmics no vulgui que es pugi el salari mínim interprofessional. Però el vot de Garamendi és un vot, ia nosaltres ens han votat 4 milions de persones, i treballarem perquè el mandat dels votants tingui reflex en les polítiques públiques i s'acabi amb la precarietat laboral ", ha postil·lat.