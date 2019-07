Discurs triomfalista de Quim Torra i Joan Canadell: "Catalunya va bé"

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha demanat aquest divendres ser conscients que l'economia catalana "va bé", com demostra segons ell la Memòria Econòmica de Catalunya 2018, i ha felicitat el Govern per la seva feina, durant la presentació de l'informe a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.





"Aquest informe demostra que estem molt més preparats ara que abans de l'última crisi. Estem molt millor preparats perquè som més competitius", ha asseverat, i ha ressaltat l'augment del percentatge d'exportacions, que representa gairebé el 65% del total de vendes .





El president de la Cambra de Comerç ha destacat la recuperació de la demanda interna, la creació d'ocupació i l'augment dels salaris: "Es percep per primera vegada en els últims vuit anys un increment dels salaris".





Ha sostingut que els sectors més dinàmics a Catalunya són els tecnològics i els de més valor afegit, i que el turisme tendeix cap a un model de més qualitat: "Això demostra que Catalunya viu un canvi de model econòmic molt important".





"L'economia catalana va bé, hem de felicitar-nos. Hem de felicitar el Govern perquè això és fruit d'un treball del Govern, i de totes les empreses", ha conclòs.





"L'economia catalana va bé, hem de felicitar-nos", diu Canadell / Cambra de Barcelona





VA BÉ





Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la Memòria Econòmica de Catalunya 2018 rebat "amb contundència" les notícies que arriben a mans d'intoxicadors sobre la llera de l'economia catalana.





"En temps de posverdades i 'mentida news' la informació és imprescindible per poder contrastar les idees preconcebudes i per poder rebatre les notícies que arriben a les mans de intoxicadors", ha afirmat Torra, que ha assegurat que l'economia catalana va bé, i ha agraït el rigor de l'estudi.













ALLUNYAR-SE DE LES ELITS





Torra ha dit als empresaris de Catalunya que tenen un rol a jugar determinant en la construcció d'un millor país: "Un país que tenim en marxa, un país que està preparat, un país que ha d'enviar un missatge des de les institucions però també des de la Cambra, de confiança, que l'economia va bé".





Ha dit que són els empresaris de Catalunya els representants "de l'economia real, de l'activitat i dels llocs de treball" que creguin, i ha dit que fa falta allunyar-se de les elits desvinculades del carrer.





"El país necessita del vostre compromís, del compromís dels empresaris, compteu sempre de suport del govern en tot allò que necessiteu", ha afegit.





CATALUNYA, LÍDER EXPORTADORA





Ha sostingut que la memòria econòmica permet tenir una panoràmica de llarg abast de l'economia catalana, i al costat de les previsions serveix per a parlar de forma consistent i aïllada d'episodis puntuals.





Torra ha destacat que Catalunya es manté com la primera economia de l'Estat, i ha afirmat que continua sent líder quant a fluxos amb l'exterior, ja que les seves exportacions representen més d'una quarta del total estatal: "Una de cada tres empreses són catalanes".





"El 2018 ha estat un bon any per a les empreses catalanes en matèria d'activitat, de beneficis i de rendibilitat, i seguint el camí iniciat els últims anys", ha afegit, i ha dit que aquestes xifres també marquen uns punts d'alerta.





ODS, REPTES DE FUTUR





Ha dit que Catalunya té reptes en matèria d'I+D+i, atur de llarga durada, temporalitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): "En definitiva, reptes que ens han de motivar a tots per a estar en aquesta millora contínua".





Ha celebrat que la Cambra de Barcelona hagi triat l'agenda 2030 com a especial monogràfic per a aquest any perquè és un "objectiu de país" i vital posar el rumb cap al compliment dels seus objectius.





"Volem ser part activa dels reptes globals, no volem que uns altres ens resolguin els nostres problemes, volem com a catalans aportar també el nostre granet de sorra", ha afegit, i ha lamentat que el Tribunal Constitucional (TC) anullés la llei de canvi climàtic de Catalunya, així com altres mesures en matèria de medi ambient.