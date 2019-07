El nou president de la Cambra de Barcelona es planteja deixar de respondre en castellà a la premsa

El nou president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, s'ha plantejat aquest dilluns 1 de juliol deixar de respondre preguntes en castellà sobre declaracions i respostes fetes en català a les rodes de premsa: "No és res en contra del castellà, és que ens fa perdre el temps ".





Canadell durant la roda de premsa posterior a la celebració del seu primer comitè executiu, quan un periodista li ha demanat repetir tres respostes quan s'havien acabat les preguntes en català.





Canadell ha sostingut que haurà de "pensar bé" si repeteix les respostes en castellà en les properes convocatòries de premsa, i que en la d'aquest dilluns ho anava a fer però que no sabia si seria l'última vegada.





El president de la Cambra de Barcelona se suma a l'estela de polèmica deixada per la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que es va negar a contestar en castellà a la roda de premsa posterior al Cosell Executiu .









EL CERCADOR D'EMPRESES PROINDEPENDENCIA





Preguntat pel cercador d'empreses impulsat per l'ANC per promocionar empreses afins al sobiranisme, Canadell ha exposat que l'ANC és lliure de fer el que vulgui com a associació privada, i ha negat que es tracti d'un boicot a empreses: "No és cap boicot ".





Ha defensat que l'ANC vol fomentar amb aquesta iniciativa companyies catalanes "arrelades al territori", amb contingut social, sensibles al medi ambient, amb responsabilitat social, d'economia circular i indústria 4.0, entre altres qüestions, el que li sembla positiu.