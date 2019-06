Polèmica per la negativa de Budó a contestar en castellà

Dos mesos després de ser nomenada consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó ha protagonitzat una de les últimes polèmiques lingüístiques en no contestar en castellà a periodistes.









Va ser a la roda de premsa de dimarts després de la reunió del Consell Executiu, quan a preguntes d'un informador va assenyalar que no podien fer-se dues conferències, una en català i una altra en castellà.





La norma no escrita en aquesta roda de premsa setmanal és que primer es fan les preguntes en català per a les ràdios i la resta d'informadors, i després es passa a les preguntes en castellà.





No hi ha cap norma que digui que les preguntes en espanyol hagin de ser les mateixes que les que s'han fet prèviament en català.





Per això, la negativa de Budó a contestar en castellà va molestar a la premsa que es trobava al Palau de la Generalitat.





La consellera va argumentar que hi havia un suposat pacte pel qual només es permet traduir en llengua castellana declaracions fetes prèviament en català.





En qualsevol cas, no hi ha acord per cap de les parts a no contestar qüestions fetes en castellà.





PERFIL





Meritxell Budó, farmacèutica de professió, va ser alcaldessa de la Garriga el 2007, amb el suport de l'únic regidor del PP al municipi. Un any després va deixar de ser-ho per una moció de censura impulsada pel PSC, i va tornar a ser triada el 2011.





Va ser Carles Puigdemont qui va anunciar el seu nomenament com a consellera, després que Elsa Artadi deixés el càrrec per dedicar-se a la política municipal a Barcelona. Dies després, va ser confirmada per Quim Torra.





Budó forma part de la Crida Nacional per la República, la plataforma de Puigdemont que ha intentat donar unitat a l'independentisme, però que no ha aconseguit convèncer ERC.