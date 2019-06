Enxampen a la presidenta de l'ANC malparlant d'una periodista: "Què 'borde', l'espanyola aquesta"

Captada 'in fraganti'. La presidenta de l'ANC (Assemblea Nacional de Catalunya), Elisenda Paluzie, ha estat enxampada per un micròfon obert criticant a una periodista d'Antena 3, Blanca Basiano, un cop acabada la roda de premsa en què l'entitat havia presentat la seva cercador d'empreses "patriòtiques".





Sense creure que les seves paraules van estar sent gravades, Paluzie ha dit: "Què desagradable aquella periodista... ¿de quin mitjà era? La morena... l'espanyola aquesta. Què pesada, què pesada. No et donaré el titular que vols, 'borde'" , amb un somriure d'orella a orella i fent broma amb el seu acompanyant.









Es tracta de la mateixa professional a la qual Meritxell Budó, portaveu del Govern, es va negar a respondre per formular-li durant una roda de premsa una pregunta en castellà que no havia estat feta prèviament en català.