La justícia investiga el conseller d'Interior, Miquel Buch, per desobediència i prevaricació en l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat com investigat al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè declari com investigat per si va cedir locals municipals pel referèndum il·legal de l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar (Barcelona) .





Segons ha informat aquest divendres 5 de juliol el TSJC, la causa contra Buch, que està citat el dimarts 16 de juliol a les 10 hores, es va originar per una querella de la Fiscalia Superior de Catalunya i està oberta per prevaricació i desobediència.









La sala civil va arxivar a finals de gener la causa contra Buch i l'expresidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, per un presumpte delicte de desobediència greu pel seu suport al referèndum il·legal de l'1-O a considerar que van actuar en l'exercici "de funcions no institucionals i eminentment polítiques", i la Fiscalia va recórrer aquesta decisió .





En el seu recurs d'apel·lació, la Fiscalia ha apuntat que el TSJC no s'havia pronunciat sobre les diligències que va obrir la Fiscalia de l'Àrea de Mataró-Arenys de Mar contra Buch perquè, en la seva condició d'alcalde, presumptament va signar el decret de 7 de setembre de 2017 en suport al referèndum il·legal i "hauria ofert locals que poguessin ser utilitzats com a centres de votació durant la jornada".





En un acte el TSJC admet que en l'acte d'arxiu no fa "cap pronunciament sobre aquests últims fets" ni tampoc s'ha practicat cap diligència per a la seva verificació, de manera que no es raona sobre l'oportunitat del seu arxiu.





Per això, es reobre la causa "únicament i en aquest moment" per pronunciar-se sobre la cessió de locals com a alcalde de Premià, i no com a president de l'ACM, precisa la sentència del TSJC.





ARXIU DE LA CAUSA





El magistrat instructor Jordi Seguí va arxivar la causa contra Buch i Lloveras per les seves actuacions al capdavant de l'ACM i l'AMI, respectivament, en considerar que els comportaments als quals feia referència la denúncia de la Fiscalia Superior de Catalunya, que va presentar una querella per desobediència, prevaricació i malversació al setembre de 2017, "no van suposar la comissió de cap delicte".





En el seu acte, el magistrat considera que en enviar un correu electrònic als associats de l'AMI i l'ACM amb cartells encoratjant a anar a votar l'1-O i votar 'sí', van actuar "en l'exercici de funcions no institucionals i eminentment polítiques "ja que no ho van fer en la seva condició d'alcaldes.





En la seva decisió, el tribunal descarta que sengles correus electrònics enviats per Buch com a president de l'ACM i per Lloveras com a presidenta de l'AMI, i un tercer d'aquesta última, els dies 6, el 10 i el 12 de setembre de 2017, siguin constitutius d'un delicte de desobediència greu, i té en compte que dos d'ells van ser enviats abans que els dos alcaldes fossin advertits pel Tribunal Constitucional (TC).





Segons la interlocutòria d'arxiu, el TC va advertir a tots els alcaldes catalans del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa per impulsar l'1-O, advertint de les eventuals conseqüències, i, en concret, li va ser notificat a Buch el 12 de setembre a les 10.30 hores ja Lloveras aquest dia a les 11.





Buch i Lloveras van declarar davant el TSJC com investigats el 6 de novembre i van defensar que no van desobeir al Constitucional i que només van fer recomanacions i mai van donar ordres als alcaldes, i l'exalcalde de Premià de Mar va valorar davant els mitjans: "Estem convençuts del que vam fer i que no vam cometre cap delicte ".