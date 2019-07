Investigadors aconsegueixen eliminar el virus del VIH en animals vius

No hi ha dubte que els poderosos medicaments contra el VIH poden fer un treball bastant bo per mantenir el virus sota control. Usats adequadament, aquests medicaments antiretrovirals (ARV) poden suprimir el VIH prou com per mantenir-lo a nivells tan baixos que no es poden detectar a la sang, el que redueix dràsticament la possibilitat que el virus es propagui durant l'activitat sexual o les transfusions .





Els antiretrovirals funcionen millor amb virus que fan còpies de si mateixos i infecten cèl·lules sanes. Peto el VIH ha evolucionat per "aprendre" això, i pot mutar per tornar-se resistent als medicaments, de manera que tan aviat com l'acció del medicament cessa, els virus es repliquen un cop més.









El VIH també pot romandre ocult, en repòs i sense replicar-se, a la limfa i altres teixits de tot el cos. Quan el sistema immunològic baixa la guàrdia, aquests virus latents poden començar a replicar-se de nou. Tot això significa que una vegada que una persona s'infecta, aquests virus romanen en el cos com una magrana sense activar, a l'espera d'atacar al sistema immunològic amb milions de virus infecciosos, anys, o fins i tot dècades després que el VIH s'infectés 1 primera cèl·lula.





Trobar i eliminar cada rastre del virus seria una solució molt millor que els ARVs.





Però fins ara, els investigadors no havien pogut crear una vacuna ni res que pugui fer això.





En un estudi publicat el 2 de juliol a 'Nature Communications', els investigadors informen sobre una possible nova forma d'eliminar el VIH del genoma d'un animal infectat. En un estudi en el qual es van usar 29 ratolins, en alguns dels animals l'equip va utilitzar una combinació d'un tractament antiretroviral modificat per mantenir el virus en nivells baixos d'activitat, juntament amb una poderosa tècnica d'edició genètica que va eliminar gens del VIH de les cèl·lules infectada s.





En diverses proves, els científics no van poder trobar rastres del virus en el 30% dels animals.





"Aquesta observació és el primer pas per mostrar per primera vegada -que ens consti- que el VIH és una malaltia curable", assenyala un dels autors principals de l'estudi, Kamel Khalili, director de l'Comprehensive NeuroAIDS Center de la Facultat de medicina Lewis Katz de la Universitat de Temple.





ANTIRETROVIRALS MODIFICATS





Primer, els investigadors van reduir la replicació activa del virus a la sang fent servir medicaments ARV convencionals modificats amb un procés anomenat LASER ART. El procés va ser desenvolupat per Howard Gendelman, president de farmacologia i neurociència experimental del Centre Mèdic de la Universitat de Nebraska, i l'altre autor principal de l'estudi.





Amb el LASER ART, els medicaments tradicionals contra el VIH es modifiquen perquè desenvolupin una estructura cristal·lina i després s'encapsulen en partícules liposolubles. Això els permet lliscar a través de les membranes de les cèl·lules en llocs on el VIH tendeix a amagar-se, com el fetge, el teixit limfàtic i la melsa.





Un cop dins, els enzims de les cèl·lules comencen a alliberar el medicament. L'estructura cristal·lina allibera els medicaments més lentament, permetent-los continuar matant els virus latents a mesura que comencen a emergir ia replicar durant mesos en lloc de dies o setmanes, com les formes convencionals dels medicaments.





El segon pas va consistir en utilitzar l'eina d'edició genètica CRISPR-CAS9 per eliminar el VIH de qualsevol cèl·lula circulant infectada amb gens virals, cèl·lules que els medicaments contra el VIH no van detectar.





Khalili havia utilitzat anteriorment la CRISPR per retallar amb èxit els gens del VIH de les cèl·lules humanes en laboratori, així com d'animals. Però, quan s'usa sol, CRISPR no és suficient; una vegada que el VIH es replica, produeix tantes còpies que no és possible que la CRISPR les editi totes. De fet, alguns dels ratolins van ser tractats amb CRISPR només, i altres amb LASER ART només; en tots dos grups, els nivells de VIH van rebotar eventualment durant el període d'estudi de cinc a vuit setmanes.





No obstant això, quan es combinen amb el LASER ART, les dues teràpies van eliminar efectivament el VIH dels animals en els assajos.





UNA MALALTIA GENÈTICA





"Al llarg dels anys, hem considerat al VIH com una malaltia infecciosa. Però una vegada que arriba a la cèl·lula, ja no és una malaltia infecciosa, sinó que esdevé una malaltia genètica perquè el genoma viral s'incorpora al genoma del hoste ", diu Khalili.





"Per curar la malaltia, necessitem una estratègia genètica. L'edició de gens ens dóna l'oportunitat d'eliminar l'ADN viral dels cromosomes de l'hoste sense danyar el genoma de l'hoste".





La tecnologia CRISPR-CAS9 va ser notablement precisa i precisa en les proves amb animals, empalmant només gens del VIH sense fer talls no desitjats en altres parts de l'ADN dels ratolins, comenta Khalili. A més, els investigadors també van prendre cèl·lules immunes, a les que el VIH tendeix a dirigir-se com hostes, dels animals tractats amb LASER ART i CRISPR i les van transferir a animals sans per veure si desenvolupaven la infecció per VIH de qualsevol virus que pogués haver estat. Cap ho va fer.





"Estem bastant segurs del resultat i molt contents de veure que en els animals petits, usant la tecnologia i el mètode que desenvolupem, es pot aconseguir el que anomenem una cura esterilitzant o eliminació del virus", destaca Khalili.





L'equip ja està provant la teràpia en primats no humans i espera confirmar els mateixos resultats. Si pot, obriria la porta a les proves en humans.





El 2015, Khalili cofundar la companyia Excision Biotherapeutics, amb seu a Filadèlfia, amb plans per realitzar futurs assajos en éssers humans utilitzant aquest mètode de tractament, i és optimista sobre l'enfocament. "Sembla que la CRISPR podria ser la forma de guarir el VIH, això és el que esperem", diu Khalili.