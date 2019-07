L'Atlètic acusa el FC Barcelona de "falta de respecte" per parlar del possible fitxatge de Griezmann

L'Atlètic de Madrid ha manifestat aquest divendres la seva "més enèrgica repulsa" per "el comportament" tant del seu davanter Antoine Griezmann com el FC Barcelona, al qual acusa d'haver-li "faltat al respecte" i d'haver "induït" el jugador "a trencar "el seu vincle amb l'entitat blanca i vermella i d'adulterar la temporada en negociar amb ell abans de l'eliminatòria de vuitens de la Lliga de Campions davant la Juventus, i ha citat al francès per començar la pretemporada.













"L'Atlètic de Madrid vol expressar la seva més enèrgica repulsa pel comportament de tots dos, especialment del FC Barcelona, per haver induït el jugador a trencar el seu vincle contractual amb l'Atlètic de Madrid en un moment de la temporada on el club s'estava jugant , no només l'eliminatòria de Champions contra el Juventus, sinó el títol de Lliga contra el propi FC Barcelona ", assenyala l'entitat blanca i vermella.





En aquest sentit, considera que la negociació a aquestes altures de la campanya "vulnera els períodes protegits de negociació amb jugadors i altera les normes bàsiques que regeixen la integritat de tota competició esportiva", a més de suposar "un enorme perjudici" per al club i seus "milions d'aficionats".





El club matalasser va desgranar el desenvolupament de tota l'operació, recordant que el 14 de maig el jugador va comunicar "a Miguel Ángel Gil, Diego Pablo Simeone i Andrea Berta seva decisió d'abandonar el club a final de temporada". "En els dies posteriors a l'esmentada trobada, l'Atlètic va tenir coneixement que el FC Barcelona i el jugador havien arribat a un acord el passat mes de març, en els dies posteriors al partit de tornada de la nostra eliminatòria de 'Champions' contra el Juventus, així com que havien estat negociant les condicions de l'acord des de mitjans de febrer ", indica.





Sobre les paraules del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu , que va explicar que aquest dijous s'havien reunit "per primera vegada" amb l'Atlètic per buscar el traspàs de Griezmann, reconeix que és "cert" que Miguel Ángel Gil i el CEO del FC Barcelona, Òscar Grau, s'havien reunit "a petició del Barcelona".





"En aquesta reunió, el senyor Grau va manifestar la seva intenció de, un cop haver estat modificada la clàusula de rescissió del contracte d'Antoine Griezmann i haver passat de 200 a 120 milions d'euros, demanar un ajornament del pagament del referit import de la clàusula vigent a partir de l'1 de juliol. Evidentment, la resposta de l'Atlètic de Madrid va ser negativa, entenent tant que el FC Barcelona com el jugador han faltat al respecte a l'Atlètic de Madrid ia tots els seus aficionats ", afegeix.





Per tot això, l'Atlètic explica que ha demanat al jugador incorporar-se aquest mateix diumenge a la pretemporada de l'equip. "En el dia d'avui, l'Atlètic ha requerit al jugador, a la seva germana com a agent del futbolista i al seu advocat, que Antoine Griezmann, en compliment de les seves obligacions contractuals amb el nostre club, comparegui diumenge que ve a les instal·lacions de l'entitat amb per tal de començar la pretemporada amb la resta dels seus companys ", ha conclòs.