Atacs creuats pel pacte de PSC y JxCAT a la Diputació de Barcelona

L'anunci a última hora de la tarda d'aquest divendres 5 de juliol del pacte entre PSC y Junts per Catalunya (JxCAT) per gobernar la Diputació de Barcelona no sentat gairabé a cap grup de la oposició.













Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), qui ha empatat en nombre de diputats amb el PSC, pensava que podría formar un pacte amb els post convergents, pero finalmente, aquests han apostat per donar el seu suport als socialistes.





Davant d'aquesta situació, han començat els retrets y ERC acusa JxCat de plantar-los en una reunió amb els Comuns y de dividir l'independentisme. El lider republicà a la Diputació Dionís Guiteras ha explicat que el mateix divendres 5 de juliol es van reunir amb el president del PDeCAT, David Bonvehí, i el secretari d’organització de la formació, Ferran Bel, i que els republicans els van presentar una proposta de vicepresidència primera i l’àrea de territori. És clar que en el pacte s'havia de comptar amb el recolzament de Comuns amb qui els republicans els hi va emplaçar a trobar-se a la tarda, pero els post convergents mai s'hi van presentar.





JxCAT finalment ha donat el seu recolzament als socialistes i la presidència pot recaure ara sobre l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, candidata que és vista amb bons ulls pel partit secesionista.





Pero els republicans insisteixen en que l'estratègia del partit dirigit per Puigdemont y Torra "té una mirada curta" i els hi recorden que hauràn d'explicar aquest pacte quan surti la sentència del judici del procès.





El mateix líder dels republicans al Parlament de Catalunya ha manifestat el seu malestar i asegura que el partit es sent "sorprès i dolgut" i va reconèixer que a partir d'ara les relacions entre ambdós partits independentistes estàn "tocades" i inclús afirma que "la confiança en Junts per Catalunya està trencada".





Davant d'aquestes paraules, els post convergents han recordat a Esquerra el llistat d'ajuntaments en que els republicans no han fet pinya amb JxCAT i ha tornat a sortir d'exemple el cas de Sant Cugat, on ERC ha recolzat al PSC per fer fora a la candidata ex convergent.





RETRETS DE CIUTADANS AL PSC





Però les crítiques no se les ha emportat només el partit de Torra i Puigdemont, desde Ciutadans han retret al PSC que hagi pactat amb els independentistes i els ha acusat de ser la seva "crossa".













A través de Twitter, el vicepresident segon del Parlament i diputat dels taronges, Joan García, ha lamentat que al socialisme “li ha tornat a caure la careta”.





El càrrec electe de Cs ha afegit que “un cop més” els socialistes “enganyen els catalans”, i ha considerat “lamentable” que governin la diputació “al costat de Puigdemont”.





Mentrestant a la seu dels socialistes aquest dissabte 6 de juliol decideixen si finalmente, Núria Marín seràla presidenta de la Diputació.