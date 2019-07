Núria Marín (PSC): "No és normal el que hem viscut els últims anys en la política catalana"

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i possible nova presidenta de la Diputació de Barcelona , Núria Marín, ha defensat aquest dissabte que el diàleg amb altres forces polítiques ha de ser la normalitat i no l'excepció, perquè "la política és discutir però també acordar ".









Ho ha dit en una entrevista a la Cope, després que els socialistes aconseguissin divendres un pacte per presidir la Diputació de Barcelona amb suport de JxCat, gràcies al qual Marín podria convertir-se en presidenta d'aquesta institució.





"La política és acord i pacte. El que no és normal és el que hem viscut els últims anys en la política catalana, que és desacord i no política", ha remarcat.





Marín ha sostingut que durant els últims quatre anys no ha fet "una altra cosa" de discutir, dialogar i acordar amb altres formacions polítiques en benefici de la ciutat, segons ella.





Sobre la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat que la majoria socialista al Congrés ha de servir per "arribar a acords d'esquerres" en una negociació en la qual tothom ha de cedir en les seves pretensions, ha dit , en referència al líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias.





No creu, en canvi, que sigui possible arribar a un acord amb ERC: "No tinc molta confiança a ERC després de viure amb ells situacions molt desagradables, desafortunades i crec que errònies".





En el pla municipal, Marín ha explicat que des de l'Ajuntament estan "intentant revertir la situació d'inseguretat" als carrers de la ciutat, tot i que insisteix que la policia local no pot suplir les tasques que, segons ella, corresponen als Mossos d' 'Esquadra.





En aquest sentit, i en matèria de seguretat, ha assegurat que la Generalitat té altres prioritats que "el partit socialista no comparteix".