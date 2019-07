Arxiven la causa contra la cúpula de Banc Madrid per presumpte blanqueig de diners

L'Audiència de Madrid ha confirmat el sobreseïment de la causa contra la cúpula de Banc Madrid (BM) des que era filial de Banca Privada d'Andorra (BPA), arran d'una querella que acusava els dirigents de crear una estructura que afavorís la captació de clients amb la finalitat de blanquejar diners.













En un acte del 3 de juliol, que ja no es pot recórrer, el jutge rebutja el recurs de la Fiscalia a la resolució del 7 de febrer del Jutjat d'Instrucció 38 de Madrid, que havia dictat el sobreseïment provisional.





L'Audiència afirma ara que "no hi ha motius racionals" per no confirmar aquell sobreseïment, basat en una investigació exhaustiva durant una instrucció de gairebé quatre anys, constata.





El jutge afirma que seria objecte d'un altre procediment que algú depenent de BM hagués incorregut, per acció o omissió, en algun fet que donés lloc al fet que algun client blanquegés, però una altra cosa és que l'entitat, "per ordre dels seus màxims responsables, estava dissenyada per afavorir aquestes conductes de blanqueig ", la qual cosa rebutja.





17 COMUNICACIONS A L'SEPBLAC





Un informe pericial ha constatat que els controls contra el blanqueig "eren millorables i contenien certes deficiències, però no va afirmar que aquest sistema de control fora inexistent i molt menys el contrari, és a dir, que s'afavorís la captació de capital per al blanqueig".





Però el perit ha assenyalat que amb la nova cúpula, "ara investigada, es va incrementar exponencialment el nombre de persones dedicades a verificar el compliment normatiu de prevenció", i que es van arribar a enviar 17 comunicacions al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac).





L'acte també es refereix a tres operacions de suposat blanqueig que aporta la Fiscalia, segons la qual acrediten una estructura interna bancària que afavoria l'existència de clients que blanquejaven beneficis obtinguts de delictes.





L'Audiència reitera que es tracta d'investigar l'estructura de prevenció del blanqueig per part de BM: "No es tracta de l'anàlisi específica d'operacions concretes de blanqueig (que mereixeria si escau resposta judicial en un altre o altres procediments)".





NO AMPLIAR EL CAS AL BPA





L'acte també afirma que el fet que BM fora filial de BPA no permet ampliar la investigació al bàndol andorrà: són entitats jurídiques diferents, amb direcció i sistemes informàtics diferenciats, i que operen en territoris també diferents, a més que els tribunals espanyols " tenen els seus límits territorials ".





Afegeix que s'ha de respectar l'àmbit de competència, jurisdicció i fins i tot el propi treball físic de les autoritats judicials del Principat d'Andorra: "No oblidem, és un país amic i germà, però independent".





ELS INVESTIGATS, SATISFETS





En un comunicat, la cúpula que estava sent investigada --els dirigents de BM Ricard Climent, Higini Cierco, Ramon Cierco, Joan Pau Miquel i José Pérez-- considera demostrat que l'entitat "no només no era una màquina de rentar diners sinó que tenia mecanismes de control més que suficients, mesures que es van reforçar molt molt "des que BPA va ser el seu únic accionista.

Afegeix que no es pot intentar fer veure que BM i BPA eren el mateix, i que "en el marc de l'anomenat 'cas BPA' seguit pels tribunals andorrans aquesta decisió suposa un nou cop d'efecte" perquè acusacions formulades al Principat se sustenten en casos oberts per tribunals espanyols que van decaient, afirma.