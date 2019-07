Adéu a Iniciativa, els deutes i la integració al partit de Colau dinamiten el partit

Si el 1987, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) es volatizó per passar a dir Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), en breu, aquesta formació també desapareixerà del panorama polític català.









Així ho ha deixat entreveure el coordinador nacional d'ICV, David Cid, que ha anunciat la dissolució del partit "quan es tanqui el concurs" de creditors i l'ERO que han anunciat aquest dissabte 6 de juliol, a causa del endeutament de l'organització, la deute ascendeix a 9,2 milions d'euros, ia la integració dels seus militants a CatComú.





"Vam presentar un concurs que portarà segurament, per no dir pràcticament amb tota seguretat, a això. No sabem quant es pot allargar en el temps; dependrà del que duri el procés", ha declarat als mitjans aquest mateix dissabte a la seu del partit.





Prioritzaran que sigui un "procés ordenat" i la dissolució no serà immediata, de manera que la direcció seguirà exercint responsabilitat, vetllant perquè el procés sigui transparent i amb garanties, i donant les explicacions que calgui, ha dit.





El Consell Nacional del partit ha pres aquesta decisió després de reunir aquest dissabte tot i que no es troben en una situació d'insolvència, però les anàlisis de la situació econòmica d'ICV "fan preveure que en els propers mesos es pugui arribar a aquesta situació. Per tant, per no entrar en una situació de degradació, que pugui afectar el conjunt de l'organització, es pren aquesta decisió ", ha afegit.





Ha explicat que el partit està al corrent dels pagaments de les nòmines, així com de les obligacions fiscals i amb Hisenda, però que en els propers mesos això es preveu "més complicat", i ha defensat que han fet una gestió econòmica honesta.





"En cap cas se'ns ha condonat cap deute bancari mai, a diferència d'altres partits polítics, ia més no hem tingut mai cap cas de corrupció", ha dit el coordinador, que ha explicat que l'endeutament s'ha anat acumulant al llarg dels anys.





El partit compta en el seu patrimoni amb 26 locals, taxats en prop de 8,2 milions d'euros, que han intentat vendre per sufragar el deute, però "no ha estat possible vendre'ls, i especialment la nostra seu nacional, en els termes necessaris per fer front a les obligacions ", ha lamentat Cid.





A més, "la construcció de processos de confluència" amb altres formacions ha fet que ICV no es presentés a unes eleccions des del 2014, el que fa que els seus ingressos hagin disminuït, ha reconegut.





ERO ACORDAT





Quant a l'ERO, que ha estat acordat amb el conjuto dels treballadors, afectarà a 16, que "perdran la seva feina", i Cid ha agraït la seva tasca en el partit a aquests empleats, per als quals la direcció només té paraules d'estima , ha dit.





Cid, que ha reiterat que la dissolució no és immediata, ha destacat que no ha estat una decisió senzilla, que ha estat un moment emotiu i que els militants continuaran defensant "a la gent més vulnerable, un món més just i, com a espai verd , la lluita contra el canvi climàtic ".





"Això és el que ha aportat sobretot ICV a la política catalana: la defensa del medi ambient i les majories d'esquerres, que és el llegat que deixa ICV", ha valorat Cid, que ha celebrat tota la feina que han fet a Catalunya .