ICV presenta un concurs de creditors i un ERO

El Consell Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha acordat aquest dissabte 6 de juliol de presentar un concurs de creditors i un expedient de regulació d'ocupació (ERO) "donada la situació econòmica en què es troba" la formació política, amb una deute de 9,2 milions d'euros.













En un comunicat, el partit ha informat que en els pròxims dies formalitzaran el procés i ha explicat que ICV "no es troba en una situació d'insolvència actual", però que l'anàlisi de la situació econòmica permet preveure que aquesta possibilitat es produeixi.





El Consell Nacional ha decidit presentar el concurs voluntàriament per evitar una "situació de degradació" i l'objectiu és afrontar amb garanties la pèrdua d'ingressos i l'endeutament.





El partit ha detallat que la situació és fruit d'un deute acumulat al llarg dels anys que s'ha reduït "substancialment", però que se situa en els 9,2 milions, mentre que els seus actius actuals són 26 locals amb un valor de 8,2 milions d'euros.





Fa uns dies, en Catalunyapress s'avançava que l'acostament als Comuns i Podem i la incorporació a les llistes d'aquests partits així com els mals resultats obtinguts per aquestes agrupacions, feia pensar que Iniciativa podria acabar desapareixent a causa dels seus deutes . Aquest anunci, ara, no fa més que confirmar el mal moment que travessa el partit hereu de l'històric PSUC.





"El patrimoni immobiliari d'ICV, especialment la Seu Nacional del Passatge del Rellotge (Barcelona), no s'ha pogut vendre en les condicions adequades per amortitzar l'endeutament", ha explicat el partit.





ICV va decidir en la seva desena Assemblea Nacional el 2013 obrir el procés de confluència amb altres forces polítiques i socials, de manera que el partit "no s'ha presentat, com a tal" en les últimes eleccions catalanes, municipals, europees i generals.





"ICV ha deixat de relacionar-se directament amb la societat en les conteses electorals", ha apuntat la formació, que ha assegurat que el concurs es farà ordenadament i que està al corrent del pagament dels salaris al seu personal, de les cotitzacions a la Seguretat social i de les seves obligacions fiscals.





"Els i les ecosocialistes continuarem compromesos, treballant, com sempre hem fet, pels drets socials i nacionals, la millora de les condicions de vida de les classes populars i la transformació de la societat en un sentit ecologista, feminista i socialista", ha manifestat.