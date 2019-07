L'ús de poder de Puigdemont i Mas cansen a Torra, que actuarà per lliure

La postura de JxCat en la possible investidura de Pere Sánchez genera dubtes en el partit independentista que poden fracturar els camins de Quim Torra i de Puigdemont i Mas.









Des que Torra és president de la Generalitat, sempre ha estat a remolc i condicionat per Puigdemont, que des de Waterloo ha marcat els passos a seguir a un Torra que s'ha dedicat a obeir les ordres des de la distància, encara que amb les últimes decisions que impliquen al partit, això podria canviar.





Torra se sent utilitzat pels dos expresidents, tant Mas com Puigdemont, i comença a estar cansat d'això. De fet, va començar a actuar per lliure.





La disputa de poder pot engrandir la bretxa del partit, i les opinions sobre la investidura del partit socialista són diferents. Artur Mas, que té galons en el partit, està a favor de l'abstenció i, per contra, Puigdemont rebutja la investidura de Sánchez, una cosa que deixa a Torra al mig.





Torra, al principi, va apostar per anar en contra de la investidura, però després de la petició de Sànchez, Rull i Turull de donar suport a la investidura socialista es va sentir "menyspreat i pontejat", després que els presos, "que són un referent moral a Catalunya demanin l'abstenció ", segons destaca 'ECD'.