Junqueras espera que la jurisprudència li doni la immunitat

L'exvicepresident de Catalunya Oriol Junqueras vol ser eurodiputat i està lluitant als tribunals per aconseguir la immunitat. Fa menys d'una setmana, el Tribunal Suprem, a petició de la defensa del polític, va accedir a consultar el Tribunal de la Unió Europea sobre si el el pres pot ocupar el seu escó .













Per aconseguir-ho, els advocats de Junqueras es volen agafar a una sentència d'aquest tribunal europeu de 1983 amb el conegut cas Wybot / Faure, és clar que hi ha diferències. Fa, doncs, 35 anys, el Tribunal d'Apel·lació de París va fer una consulta sobre la immunitat de l'eurodiputat Edgar Faure. El polític francès va ser acusat per frau i citat a declarar un 27 de gener de 1983, un dia en què no hi havia sessió a la Cambra Europea, és clar que el període de sessions s'havia iniciat el 9 de març de 1982 i finalitzava el 7 de març el 83.





El Tribunal de la Unió Europea va expressar clarament que Faure tenia immunitat parlamentària ja que aquesta abasta tot el període de sessions encara que aquest dia no hi hagi ple al Parlament, ja que els polítics poden tenir altres treballs a realitzar, reunions, etcètera.





Òbviament aquest no és el mateix cas de Junqueras, i per això el Tribunal Suprem va remetre la pregunta sobre la immunitat del polític a la justícia europea. I és que en el cas del líder d'ERC, el judici va començar abans de la constitució del Parlament Europeu i, per tant, abans de l'inici del període de sessions.





TRES PREGUNTES





La primera pregunta versa sobre si la immunitat "regeix abans de l'inici del 'període de sessions' per a un acusat per delictes greus en situació de presó provisional acordada judicialment per fets anteriors a l'inici del procés electoral" i els requisits establerts per la llei electoral interna per adquirir la condició de parlamentari no s'han emplenat.





En cas que la resposta sigui afirmativa, la Sala vol saber si "persisteix la interpretació extensiva" de l'expressió "període de sessions", encara que la òrgan electoral nacional la (Junta Central Electoral) no hagi comunicat al Parlament Europeu l'adquisició de la condició de parlamentari.





Finalment, si el TJUE fa una "interpretació extensiva de la immunitat", la Sala presidida pel magistrat Manuel Marchena pregunta també si estaria obligada a "aixecar la situació de presó en termes absoluts, de manera gairebé automàtica, per permetre el compliment de les formalitats i desplaçaments al Parlament Europeu "o bé s'han de ponderar" altres interessos en joc com serien els drets i interessos derivats de l'interès de la justícia i del degut procés ". Aquesta pregunta la fa en relació a l'expressió "quan es dirigeixin al lloc de reunió del Parlament Europeu o en tornen" que resa l'article 9 de l'esmentat Protocol.