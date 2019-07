Feijóo li deixa el camí lliure a Casado al capdavant del PP

Les últimes eleccions generals, europees, autonòmiques i municipals han posat en dubte el lideratge de Pablo Casado i les veus discordants han emergit des del primer dia dins del Partit Popular. Una de les més importants era la del president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, que després dels resultats del 28 abril va començar a cridar a la moderació del partit i, va donar els seus fruits.













Des de l'època de Mariano Rajoy, fins i tot abans de la seva dimissió, el líder gallec ha sonat a les travesses per liderar el partit, però fins i tot quan l'expresident va abandonar el partit, Feijóo va decidir fer un pas enrere per centrar-se a Galícia. Un pas que molt pocs van entendre.





Ara, després de la desfeta del PP a les eleccions generals i després de la viralización a la dreta de Pablo Casado, el president de la Xunta s'ha convertit en una veu discordant i gairebé en el líder del sector més crític de la nova presidència dels populars . No han estat pocs els que han cregut que això li portaria a liderar el partit. Però res més lluny de la realitat. Feijóo abandona aquesta carrera i deixa el camí lliure a Pablo Casado.





Fonts del PP gallec asseguren que el seu líder està ja cansat i fins i tot afirmen que "està de sortida", se'n va. Feijóo porta prop de 12 anys com a president de Galícia, amb grans resultats, amb majories absolutes i gestionant un dels grans feus dels populars, i sembla no voler més. No es va a presentar a la reelecció.





Aquests rumors no han fet altra cosa que alleujar la pressió sobre l'actual líder del Partit Popular, Pablo Casado, que veu com es treu un enemic polític de sobre. El d'Àvila se sentia amenaçat pel gallec i no li va agradar que s'erigís com la veu crítica del partit i que qüestionés així el seu lideratge. Tant és així que Casat va arribar a demanar als periodistes que ressaltessin la patacada que s'havia donat el seu propi partit a les municipals de Galícia per desprestigiar Feijóo. Ara tot això ha passat. Casat respira una mica més tranquil.





Queda encara més d'un any perquè Galícia celebri eleccions autonòmiques i poden passar moltes coses. Madrid confia en l'adéu de Feijóo, mentre els gallecs es plantegen convèncer el president de la Xunta de que repeteixi com a candidat, però la perspectiva de vot no sembla indicar que vagin a repetir la majoria absoluta i el poc arrelament de Ciutadans i Vox a la comunitat autònoma fa difícil que els populars mantinguin el poder. Feijóo, per si de cas, ja es dirigeix a la porta de sortida.