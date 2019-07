La víctima de la 'manada de Manresa' declara que estava atemorida perquè els seus agressors tenien una pistola

La víctima de la presumpta agressió sexual múltiple a Manresa (Barcelona) ha declarat aquest dilluns 8 de juliol a la Secció 22 de l'Audiència de Barcelona i ha relatat com recorda que diversos dels acusats la van violar i, si estava d'acord amb el que passava, ha dit que estava atemorida: "Home, si estaven amb les pistoles".





Protegida per un biombo que la separava dels set acusats (que la podien veure declarar en una pantalla que estava gravant el seu testimoni), la víctima, que tenia 14 anys quan van passar els fets, ha explicat que només recorda "flashos" del que ha passat perquè creu que li van posar alguna droga a la beguda, encara que ha confirmat recordar tres dels acusats forçant: Maikel PT, Bryan Andrés MC, i Yordanis de JC





Ha explicat que ella se sentia atemorida perquè alguns d'ells -ha citat a Marc Antoni RT, Maikel PT, i Bryan Andrés MC- s'anaven "passant la pistola entre els tres", i ha dit que recorda que ella era a terra plorant i tenir a una persona sobre amb ulleres, que ha identificat com Yordanis de JC





Als altres acusats, ha dit que creu que la van forçar perquè la seva amiga Melody, que estava amb ella a la festa, se l'ha explicat, i ha afegit que un dels flaixos que té és que diverses persones s'estaven masturbant a la caseta on van ocórrer els fets.





El judici va començar dimarts passat amb la declaració dels set acusats, que van negar la seva implicació en els fets: a sis d'ells la Fiscalia demana condemnar per delicte d'abús sexual --i no d'agressió sexual ja que no s'observa ús de violència - i l'acusació particular per agressió sexual, mentre que el setè està acusat per presumpta omissió de socors.





El fiscal demanava en el seu escrit d'acusació penes que van des dels deu anys de presó fins als 19 anys i sis mesos per als sis acusats, i per al setè, que només està acusat d'un delicte d'omissió de socors, una multa de 4.320 euros.





Els fets van passar la nit del 29 d'octubre de 2016 a una festa en una fàbrica abandonada al Camí Torre d'en Vinyes de Manresa, a la qual van acudir els acusats i en la qual hi havia unes 20 persones, la majoria menors, segons el relat de l'escrit d'acusació de la Fiscalia.









MANIFESTACIÓ





A les portes de l'Audiència s'han concentrat una cinquantena de persones convocades per la Plataforma unitària contra la violència de gènere, amb la pancarta 'Prou agressions contra les dones' i altres cartells amb el missatge 'No és abús, és violació'.





La membre de la junta de la plataforma, Teresa Vidal, ha considerat que no es poden "diluir les coses ni confondre: una violació és una violació, i no és un abús ni una altra cosa".





"Creiem que ha de caure tot el pes de la llei del que representa una violació", ha reclamat en declaracions a Europa Press, i ha volgut transmetre a la víctima que no està sola.





"VOLIEN TIRAR-LA A UN RIU"





La principal testimoni de l'agressió sexual múltiple ha explicat en el judici que, després de forçar-la sexualment, els acusats volien llençar "a un riu".





A l'testificar en el judici a la Secció 22 de l'Audiència de Barcelona, aquesta testimoni, que va acudir al costat de la víctima a la festa on van ocórrer els fets, ha corroborat la violació per torns i en grup a la menor i ha indicat, entre plors , que després de consumar-va haver de convèncer els acusats que la deixessin anar.





"Els vaig haver de dir que me la portava, la dutxava i li donava una pastilla perquè la volien tirar a un riu", ha insistit entre plors, moment en què dos familiars de la víctima han abandonada la sala del judici, on assistien de públic , visiblement afectades.





Durant tota la declaració d'aquesta testimoni, els acusats -que estaven darrere d'un biombo que la protegía- han fet gestos i comentaris al seu testimoni, sense que els veiés el tribunal, el que ha generat indignació en els familiars.





La testimoni ha declarat que els fets van passar durant una festa en una fàbrica abandonada el 29 d'octubre de 2016, en la qual hi havia diversos amics i coneguts, i que transcorria en dues casetes.





A la primera caseta hi havia una taula amb begudes alcohòliques i un sofà, i era on hi havia música i hi havia la majoria d'assistents, primer només menors i després també el grup dels acusats, majors d'edat.





La víctima es va anar amb un dels acusats, Bryan Andrés MC, voluntàriament segons la testimoni, a l'altra caseta, i una hora després va tornar a la festa només ell, li va ensenyar un rellotge i li va dir: "Mira, 15 minuts cadascun ".





Segons ella, Bryan Andrés MC va manar als seus amics a l'altra caseta per mantenir relacions sexuals amb ella i va ser qui ho va organitzar tot, mentre que la víctima no podia ni caminar causa del seu estat d'embriaguesa, ja que havia ingerit diverses begudes alcohòliques i marihuana.





Quan aquesta testimoni va anar a la caseta a veure què passava, va veure "clarament" a la seva amiga a terra, a sobre d'ella a un altre dels acusats, Maikel PT penetrant, i com tots els altres acusats estaven amb els pantalons baixats i alguns masturbant i va demanar ajuda per treure-la d'allà.





Ha assegurat que Marc Antoni RT tenia una pistola i que se la va posar a la boca dient-li que no comptés res del que havia passat i que sabia quin camí agafaven les seves germanes petites per anar a l'escola.





Aquesta testimoni ha explicat que va fer dues declaracions falses durant el procediment perquè sentia por: "Estava cagada i encara ho estic", i que fins i tot va estar amenaçada.





Els acusats de 'la rajada de Manresa' surten de l'Audiència entre esbroncades / EP





ALTRES TESTIMONIS





Un altre testimoni que era a la festa, que tenia 15 anys llavors, ha confirmat que Bryan Andrés MC, després d'estar amb la víctima, li va proposar tenir relacions amb ella: "Vols anar una estona?", Encara que ell va dir que no.





Ha corroborat que va ser aquest acusat qui va establir els "torns", primer va entrar Walter DC, i després van anar entrant la resta d'acusats, encara que ell només va poder veure a Maikel PT mantenint relacions amb ella en un moment en què va entrar a la caseta.





Aquest testimoni ha valorat que la víctima semblava estar en coma induït i que va poder escoltar com es queixava, dient: "Per, que em fa mal".





El tercer testimoni de la sessió d'aquest dilluns, que tenia 16 anys en el moment del succés, ha confirmat que va veure una pistola a la festa tot i que no va veure que es amenacés a ningú amb ella, encara que ell va marxar abans que tinguessin lloc els fets .