El Suprem conclou que La Manada va actuar "amb ple coneixement" i ús el seu "superioritat"

El Tribunal Suprem ha sentenciat que els cinc membres de 'La Manada' van actuar amb "ple coneixement" del que estaven fent, "van buscar expressament la situació, sense que la víctima tingui cap coneixement" del que anava a succeir i que el silenci de la jove "només es pot interpretar com una negativa".





Els magistrats consideren que el que va passar la nit de Sanfermines de 2016 a Pamplona va ser "una violació múltiple, efectuada per cinc persones, en la qual tots participen com a autors" i en la qual la víctima va ser objecte de "almenys deu agressions sexuals" . "Tot això implica una intensificació de la intimidació que va patir la víctima amb efectiva disminució de capacitat de resposta, donant lloc tot això a un augment qualitatiu de la gravetat de la situació", explica la Sala.





Així ho manifesta la Sala Penal del Suprem en una extensa i contundent sentència la decisió ja es va donar a conèixer el passat 21 de juny: José Ángel Penyora, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Àngel Boza i Alfonso Jesús Cabezuelo van ser condemnats a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació, no per abús sexual, amb les agreujants específiques de tracte vexatori i actuació conjunta de dues o més persones.





