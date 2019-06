L'advocat de La Manada culpa la víctima: "Només havia de dir 'no'"

L'advocat dels membres de 'La Manada', Agustín Martínez, ha basat aquest divendres bona part de la seva intervenció davant del Tribunal Suprem a assenyalar la víctima i ha desqualificar el relat dels fets que es va fer en la primera sentència que els va condemnar a 9 anys de presó per abús sexual. "No eren cinc llops que anaven envoltant a una noia. Ella simplement havia de dir que no", ha arribat a dir.









"Simplement havia de dir que no. És clar que no és no. Però perquè sigui no, cal dir no. Intentar gestionar mínimament una reacció negativa perquè des de l'altra part s'entengui clarament. Simplement un gest o manifestar que no d'alguna manera. Ens resulta absolutament increïble que es parli de crits de dolor quan la denunciant va dir que no va sentir dolor. Els sons que s'escolten són gemecs i esbufecs; extreure dolor d'això és un exercici inadmissible", ha manifestat l'advocat.





Martínez ha començat la defensa del seu recurs de cassació denunciat que els seus clients no han tingut "un judici just amb totes les garanties" perquè "la societat va dictar sentència" el 8 de juliol de 2016, just un dia després dels fets. "Es pot dictar una sentència amb aquesta pressió? Algú ha pensat què passaria si aquesta Sala dictés una sentència absolutòria?", s'ha preguntat, després de la qual cosa ha demanat als cinc magistrats del tribunal "una resolució justa per més que pugui considerar-se per l'opinió pública que no és així".





El lletrat ha passat a qüestionar el relat de fets de la sentència de l'Audiència Provincial de Pamplona que després va ser ratificat pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), des del moment en què la víctima va conèixer als acusats al carrer fins que tots van abandonar l'habitacle en què van ocórrer els fets.





A diferència de la fiscal, Martínez sí que creu que els moments anteriors al fet que els acusats i la víctima van entrar al portal tenen transcendència per emetre sentència, però en tot moment ha qüestionat l'actitud que, segons ell, va tenir la víctima. Així, s'ha preguntat per què els va acompanyar, per què va esperar a la porta de l'hotel on van entrar a preguntar si tenien habitacions lliures i després al costat del portal en el qual posteriorment va passar tot.





Durant aquest camí, l'advocat ha dit que la víctima "encapçalava el grup", ja que anava davant acompanyada de dos dels acusats, mentre que els altres tres els seguien darrere, de manera que, recordant el nom de 'La Manada' amb el que se'ls ha conegut, ha sentenciat que "això no eren cinc llops que anaven envoltant a una noia".





També ha qüestionat que la víctima besés al carrer a un dels acusats i que no li sorprengués que un d'ells subjectés la porta del portal per entrar-hi. "No el va sorprendre perquè estaven tots esperant a trobar un lloc per mantenir relacions sexuals", ha afirmat.





SILENCI





Pel lletrat, el relat de fets de la sentència sobre el que ha passat al portal tampoc "en res coincideix amb la realitat dels fets provats", ja que, segons ell, la víctima no va entrar forçada i en tot moment "va mantenir silenci ". "Podia haver dit 'què fem aquí?'. La reacció lògica. I no, va mantenir el silenci. Ella no havia de sentir cap por o intimidació. A més, hi havia una altra escala que no li impedia sortir corrent", ha resumit.





I sobre l'acte sexual en si, Martínez creu que no s'ha produït "cap dels elements d'agressió ni d'abús", i per justificar aquesta afirmació ha recordat que un dels magistrats de l'Audiència Provincial de Pamplona li va preguntar a la víctima "quina manifestació va fer" perquè els acusats "sabessin que estava en situació de xoc". "Ella va contestar: 'jo vaig tancar els ulls i no vaig fer res'", ha recordat.





En la seva opinió, aquest és el "nus gordià d'aquest procediment", ja que amb això la mateixa víctima va reconèixer que el fet que ella tanqués els ulls ho van poder interpretar els acusats "com que volia o com que no volia". Per al lletrat, "manifestar l'oposició i la negativa exigeix que quedi mínimament clar que no es volen mantenir aquestes relacions".