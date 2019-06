Els membres de 'La Manada', condemnats a 15 anys per violació

El Tribunal Suprem ha revocat la sentència de 'La Manada' i ha elevat les condemnes per als cinc acusats a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació, admetent així els recursos de la Fiscalia, la víctima i les acusacions populars que exerceixen el Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra.





La decisió ha estat anunciat després d'una deliberació de més de dues hores, que ha començat just després que s'acabés la vista pública en què els cinc magistrats de la Sala han escoltat els arguments d'acusacions i defenses.









Després d'aquesta deliberació, l'alt tribunal considera que el que ha passat en els Sanfermines de 2016 va ser agressió sexual i no abús, que és el delicte pel qual tant l'Audiència Provincial com el Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) havien condemnat a 9 anys de presó a José Ángel Penyora, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Àngel Pozas i Alfonso Jesús Cabezuelo.





Amb la decisió del Suprem, la sentència contra 'La Manada' ja és ferma, però l'encarregat d'executar les penes haurà de ser el tribunal que va jutjar, és a dir, l'Audiència Provincial, que citarà previsiblement als condemnats per comunicar-los que hauran d'ingressar a la presó .





















AUTÈNTIC ESCENARI INTIMIDATORI





Encara que encara no s'ha redactat la sentència, el tribunal integrat per Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Susana Polo, Vicente Magro i Andrés Palomo -aquest últim ha substituït a última hora a Francisco Monterde- ha fet públic un extens i prolix comunicat explicant els motius de la seva decisió.





Així, el Suprem decideix, seguint precedents jurisprudencials, que la redacció dels fets provats duta a terme en la sentència del TSJN, que és la que s'ha revisat avui, determina que aquests fets "no poden constituir un delicte d'abús sexual, sinó un delicte de violació, sent incorrecta per tant la qualificació jurídica d'aquests".





Això és perquè el relat dels fets de la resolució descriu "un autèntic escenari intimidatori" en el qual la víctima "en cap moment consent als actes sexuals duts a terme pels acusats".





Afegeix que aquesta situació "intimidant" és la que va fer que la víctima "adoptés una actitud de submissió, fent el que els autors li deien que fes, davant l'angoixa i intens aclaparament que la situació li va produir pel lloc recòndit, estret i sense sortida en el qual va ser introduïda per força".





El comunicat del Suprem també al·ludeix a les circumstàncies personals de la víctima i els acusats en el lloc dels fets, "la qual cosa va ser aprofitat per ells per a realitzar els actes contra la llibertat" de la jove, i assenyala que va haver-hi "almenys deu agressions sexuals amb penetracions bucals, vaginals i anals".





NO HAN POGUT CONDEMNAR PER LES DEU AGRESSIONS





El tribunal constata igualment l'"error en la qualificació jurídica de la sentència" revisada, que "va considerar concurrent un únic delicte continuat quan per la pluralitat d'intervinents i d'actes agressius, la correcta qualificació hagués estat considerar als acusats autors i partícips d'una pluralitat de delictes d'agressió sexual". Aquest últim extrem, afegeixen els magistrats, no ha estat objecte d'impugnació per cap de les acusacions i conseqüentment el principi acusatori impedeix que la Sala es pronunciï sobre aquest tema.





Quant als agreujaments específics del delicte de violació, el Suprem apunta en el seu comunicat el "tracte vexatori o degradant" que va sofrir la víctima, ja que va haver-hi diverses penetracions simultànies i els acusats van fer "parenceria" en els vídeos gravats, "vanant-se del seu obrar". Aquesta actitud va resultar acreditada en la sentència de l'Audiència Provincial, confirmada després pel TSJN, que ho va tenir en compte per a individualitzar la pena imposada.





ROBATORI AMB INTIMIDACIÓ DEL TELÈFON, NO FURT





D'altra banda, el tribunal aplica l'agreujament específic per l'actuació conjunta de dues o més persones, la qual cosa es desprèn "amb claredat" del relat de fets provats, "sense que això impliqui valorar dues vegades una mateixa situació". Segons els magistrats, la superioritat numèrica va ser aprofitada pels acusats per a "major impunitat i assegurament del delicte comès".





Com a conseqüència de l'anterior, el Suprem entén que tampoc és correcta la qualificació jurídica que realitza la sentència revisada respecte de la sostracció del telèfon de la víctima, "ja que en quedar acreditada la intimidació, els fets no són constitutius d'un delicte de furt, sinó de robatori amb intimidació".