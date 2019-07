La reunió entre JxCat i ERC acaba sense cap avanç

Dirigents del PDeCAT i d'ERC s'han reunit aquest dilluns 8 de juliol a la seu dels republicans a Barcelona per llimar les asprors que han sorgit entre els dos partits després del pacte entre JxCat -sigles amb què el PDeCAT es presenta als comicis - i el PSC per governar la Diputació de Barcelona.





Per part del PDeCAT han acudit el president del partit, David Bonvehí, i el secretari d'Organització, Ferran Bel, mentre que per part d'ERC ho han fet el vicesecretari d'Organització, Isaac Peraire, el secretari de Política Municipal, Marc Sanglas, i el vicepresident de la Diputació Dionís Guiteras.





En declaracions als mitjans després de la reunió, Bonvehí ha afirmat que ha estat una reunió entre les direccions de les dues formacions independentistes per "mantenir les relacions cordials i anar avançant en les pròximes setmanes i mesos en multitud d'aspectes".





Segons Bonvehí, a la reunió -que ha durat una hora- s'han tractat de manera bilateral les "reflexions" que JxCat i ERC havien fet prèviament aquest dilluns al matí en dues rodes de premsa sobre la polèmica oberta per la governabilitat de la Diputació barcelonina.





En aquestes rodes de premsa, JxCat havia reclamat a ERC que els dos partits facin esforços per revertir tots els pactes municipals que tots dos tenen amb el PSC, mentre que ERC ho ha rebutjat i ha ofert a JxCat presidir la Diputació de Barcelona a canvi de renunciar al pacte amb el PSC.





Bonvehí no ha volgut abordar si han hagut avenços en les respectives ofertes i ha assegurat que "els portaveus de JxCat i els portaveus d'ERC" ja aniran informant que com avancen les negociacions en els propers dies.





"Amb ERC hi ha hagut molt bona relació en els últims anys pel procés independentista que compartim conjuntament i així volem que continuï sent", ha tancat Bonvehí, que no ha precisat si estarien disposats a trencar el pacte amb el PSC després de l'oferta d'ERC .





El president del PDeCAT David Bonvehí i el secretari d'Organització Ferran Bel / EP





"SEMPRE VAN BÉ"





Per part d'ERC s'ha declinat fer declaracions als periodistes que feien guàrdia davant la seu dels republicans -que està en la missa carrer que la de l'PDeCAT- i s'han limitat a indicar que aquestes trobades "sempre van bé".





Fonts d'ERC consultades per Europa Press han explicat que a la reunió han abordat cara a cara amb el PDeCAT l'oferta que sigui un membre de JxCat qui presideixi la Diputació, malgrat que els republicans van aconseguir 16 diputats provincials i JxCat juliol.





Les mateixes fonts han exposat que des d'ERC s'ha destacat "la importància de que l'independentisme presideixi" tantes institucions com sigui possible -en l'acord JxCat-PSC, la presidència és per als socialistes-.





ERC i PDeCAT busquen reprendre les relacions després d'un cap de setmana marcat per les crítiques creuades, i ho fan un dia abans de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts, la primera que se celebra després de la polèmica oberta per la Diputació.





FALTEN SUPORTS





Si ERC eventualment convencés JxCat per renunciar al pacte amb el PSC tampoc estaria assegurada que la presidència de la Diputació de Barcelona fos per a un independentista, ja que haurien de sumar suports del plenari de l'ens provincial.





ERC ha assegurat que aspiren a sumar a aquest acord amb JxCat al diputat provincial de Tot per Terrassa i als cinc dels comuns, de manera que llavors sí que estaria assegurada la presidència de la institució i PSC, PP i Cs no podrien frenar-