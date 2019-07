ERC es baixa els pantalons davant JxCat per tal d'entrar a la Diputació de Barcelona

La unitat de l'independentisme ha tocat fons. Almenys això és el que ha dit la diputada d'JxCat al Parlament Elsa Artadi aquest dilluns 8 de juliol.





L'acord entre JxCat i PSC filtrat a la premsa divendres passat va córrer com la pólvora entre els republicans.





El pastís de la Diputació de Barcelona és molt gros i tots volen emportar-se'l. ERC comptava amb pactar amb els post convergents, ja que tenen el mateix nombre de diputats que el PSC.





Però no ha estat així, i JxCat ha decidit venjar-se dels 28 municipis en què "ERC ha pactat en contra de JxCat, malgrat ser la força més votada, i al revés només ha passat en set".





Artadi ha posat com a exemple Sant Cugat del Vallès (Barcelona), municipi en el qual els republicans governen gràcies a un pacte amb el PSC i la CUP, malgrat que JxCat va ser la força més votada, però també ha citat Figueres (Girona) i Tàrrega (Lleida).





Els post convergents han posat com a condició que es reverteixin aquests pactes.





Poc després d'aquestes paraules, el vicepresident del Govern i número tres d'ERC, Pere Aragonès, s'ha obert al fet que JxCat presideixi la Diputació de Barcelona a canvi de renunciïn al pacte amb el PSC i pactin amb ells.





Tot i que els republicans tenen 16 diputats "estem disposats a parlar de la presidència", ha assenyalat Aragonès.





Totes dues formacions van celebrar una reunió que ha acabat sense avanços.













REVERTIR PACTES AMB EL PSC





La diputada d'JxCat al Parlament Elsa Artadi ha proposat a ERC dur a terme "una agenda de reversió de pactes amb el 155", entre els quals situa el PSC, després de les eleccions municipals del 26 de maig com un primer pas per començar a teixir una unitat de l'independentisme que, al seu parer, està més lluny que mai.





En roda de premsa després de la reunió de coordinació de JxCat al Parlament, dos dies després que transcendís el pacte d'aquest espai amb el PSC a la Diputació de Barcelona, ha explicat que aquesta agenda ha de permetre que, en els ajuntaments, consells comarcals o diputacions on el seu espai o ERC hagi estat la força més votada i hagin estat desplaçats per acords amb els socialistes, puguin revertir-: "Ara li toca a ERC decidir si es vol sumar o decideix que no".





Segons Artadi, la unitat de l'independentisme està més lluny que mai després del cicle electoral, i creu que és conseqüència de no haver concorregut en llistes unitàries: "Hem tocat fons. Hem vist desqualificacions de persones de diferents espais. És un espectacle molt trist i no hauria de ser així ".





Per això, amb el secretari d'Organització del PDeCAT, Ferran Bel, ha cridat a tots els implicats a fer autocrítica, a asserenar-se i revertir "l'actual espectacle" que estan donant a falta de la sentència del Tribunal Suprem (TS) als líders independentistes, entre altres qüestions.





Encara que no han traslladat formalment la proposta als republicans, els ha emplaçat a pronunciar-s'hi, deixant clar que plantegen revertir aquests pactes en els ajuntaments, malgrat que ja s'hagin constituït, i la resta d'entitats supramunicipals.





"MAI ÉS TARD"





"Mai és tard, i és més necessari que mai. És urgent, la gent ja no entén res. La proposta de JxCat és molt clara, l'entén tothom. ERC hauria de decidir ràpidament si la vol estudiar i tirar endavant o no" , ha sostingut.





En preguntar com es podrien revertir els pactes en els ajuntaments, tenint en compte que ja s'han constituït, Artadi ha assegurat que "primer cal saber si hi ha la voluntat política de fer-ho, i després els mecanismes ja es trobaran", i ha defensat la necessitat d'establir unes normes clares i comunes de comportament, i no entrar al detall de cas per cas.





Sobre si el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor, Carles Puigdemont, estaven al cas del pacte entre JxCat i PSC a la Diputació de Barcelona, Artadi ha assegurat que les decisions es van prendre de manera consensuada i "tothom va ser informat ".





Segons Bel, tenien com a prioritat pactar amb els republicans, com han fet en les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona -ERC presideix les dues primeres i JxCat la tercera-, però "a Barcelona això ha estat diferent".





DIPUTACIÓ DE BARCELONA





Malgrat que van negociar amb ERC, ha explicat que es van trobar amb el "veto" dels comuns, i ha explicat que se'ls proposava donar suport a un govern en què estaven les dues formacions i no JxCat.





"Era una paradoxa que amb 7 diputats provincials quedéssim fora del govern i els comuns, amb cinc, entressin", ha reconegut Bel, que desconeix si ara els comuns estan interessats en incloure'ls en els pactes.





Malgrat insistir que no volen aprofundir en retrets, ha xifrat en 28 el nombre de municipis en els quals "ERC ha pactat en contra de JxCat, malgrat ser la força més votada, i al revés només ha passat en set".





Així, ha posat com a exemple Sant Cugat del Vallès (Barcelona), municipi en el qual els republicans governen gràcies a un pacte amb el PSC i la CUP, malgrat que JxCat va ser la força més votada, però també ha citat Figueres (Girona) i Tàrrega (Lleida).









BAIXADA DE PANTALONS





El vicepresident del Govern i número tres d'ERC, Pere Aragonès, s'ha obert aquest dilluns a que JxCat presideixi la Diputació de Barcelona a canvi que aquest partit renunciï al pacte amb el PSC per governar l'ens provincial --que va subscriure el divendres de la setmana passada-- i pacti amb ERC.





En roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit, ha defensat que és una proposta generosa ja que ERC té més diputats que JxCat en aquesta institució: "ERC té 16 diputats -provinciales- i JxCat té 7, i malgrat això estem disposats a parlar de la presidència ", ha destacat.





Ha recordat que el PSC té els mateixos diputats provincials que ERC, 16, per la qual cosa no entendria que JxCat certifiqui el pacte amb els socialistes en lloc de rectificar i fer un pacte amb ERC, que sumaria els mateixos números: "En totes les facultats de matemàtiques 16 és igual a 16".





Així, Aragonès ha reclamat a JxCat renunciar al PSC argumentant que, per a continuar aspirant a la independència de Catalunya, el més convenient és que el "màxim" nombre d'institucions a Catalunya estiguin dirigides per un independentista i no per membres del partit de Miquel Iceta.

"Per l'estratègia a favor de la independència necessitem que el màxim d'institucions democràtiques estiguin encapçalades per gent alineada a favor de l'autodeterminació i de la independència del país", ha sostingut el vicepresident del Govern.





Aragonès ha precisat que aquesta oferta que ERC fa a JxCat podria passar per una presidència "repartida", és a dir, que JxCat liderés la institució una part dels quatre anys que dura un mandat, mentre que l'altra seria per als republicans.





"No ens aixecarem de la taula -de negociació- fins a l'últim segon abans de la votació" -prevista per al dijous-, ha conclòs el vicepresident del Govern, que ha recordat que ERC i JxCat ja governen junts en la Generalitat i també ho faran en les altres tres diputacions provincials.





GOVERNS MUNICIPALS





A més, Aragonès ha rebutjat la proposta que li ha formulat aquest dilluns JxCat a ERC per a explorar un acord en la Diputació de Barcelona: revertir els pactes municipals que els dos partits independentistes han subscrit amb el PSC al mig centenar d'ajuntaments catalans.





Per a ERC les realitats municipals són molt complexes i el que té sentit és centrar-se exclusivament en com es pot pactar la Diputació de Barcelona i no a fer crisi de govern i "rebentar" aquesta cinquantena de pactes municipals que ERC i JxCat tenen amb el PSC.





COMPAREIXENÇA EXCEPCIONAL





Aragonès ha explicat que ha comparegut ell aquest dilluns davant els mitjans de forma "excepcional", ja que habitualment ho fa la portaveu del partit, Marta Vilalta, i l'ha fet abrigallat precisament pels 16 diputats provincials d'ERC a Barcelona.





El vicepresident ha volgut manar el que ha qualificat de "missatge de calma": entén que el pacte anunciat pel PSC i JxCat hagi generat indignació entre l'electorat sobiranista, però ha assegurat que hi ha temps per a revertir-ho.





No s'ha volgut pronunciar sobre què passarà si JxCat no es replanteja el pacte i es reafirma en l'acord amb els socialistes catalans, i ha conclòs: "No diré res ni faré res que empitjori la situació".





FALTEN SUPORTS





Si ERC convencés a JxCat per a renunciar al pacte amb el PSC tampoc estaria assegurada que la presidència de la Diputació de Barcelona fora per a un independentista, ja que haurien de sumar altres suports del plenari de l'ens provincial.





Aragonès ha assegurat que aspiren a sumar a aquest acord amb JxCat al diputat provincial de Tot per Terrassa i als cinc dels comuns, amb el que llavors sí que estaria assegurada la presidència de la institució i PSC, PP i Cs no podrien frenar-ho.